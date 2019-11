Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a far ottenere grandi ascolti a Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Antolina offrirà 1200 pesetas per consentire a Elsa di sottoporsi all'operazione al cuore, mentre Prudencio Ortega e Lola Mendana saranno travolti dalla passione. Infine Francisca Montenegro sarà intenzionata a condannare a morte Severo Santacruz.

Il Segreto, puntate 17-22 novembre: Antolina dona dei soldi per salvare Elsa

Continueranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso il pubblico di Canale 5. Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 17 al 22 novembre, annunciano che Antolina ritornerà in paese portandosi con sé 1200 pesetas da offrire a Isaac Guerrero: infatti potrebbero essere di fondamentale importanza per permettere alla Laguna di operarsi al cuore.

Il carpentiere, però, non avrà fiducia all'astuta donna, mentre Dolores continuerà ad intromettersi sull'educazione da dare a Belen. Intanto Onesimo e Meliton saranno ancora in contrasto per via di Saturna, la quale continuerà ad approfittarsi dei due uomini per vendere tutti i suoi pesci.

Francisca vuole vendicarsi di Severo

Francisca, seppur non essendo in possesso di prove sulla colpevolezza di Severo nell'attentato che ha portato Maria a perdere l'uso delle gambe, le dichiarerà di condannare a morte il Santacruz: per questo motivo coinvolgerà Mauricio nella sgradita vicenda.

Raimundo ovviamente non sarà assolutamente d'accordo, tant'è che cercherà di convincere sua moglie a non farsi giustizia da sola. Nel frattempo la pescivendola deciderà di lasciare Puente Viejo, in compagnia di Mario, il giovane di cui si è innamorata veramente, mentre Meliton e Onesimo saranno molto dispiaciuti della sua partenza. In seguito la situazione di Severo si complicherà ulteriormente, in quanto sui resti della bomba, fatta esplodere al ricevimento di nozze di Fernando, verranno ritrovate alcune sue impronte digitali.

Prudencio e Lola si baciano

Le trame de Il Segreto (in programma 17-22 novembre) svelano che Prudencio non sarà più in grado di nascondere i suoi sentimenti verso i confronti di Lola, tanto da baciarla con passione. Nello stesso momento, la Montenegro ordinerà al suo capomastro di fargli avere un'impronta digitale dell'imprenditore. A questo punto, Mauricio darà l'idea di non aver intenzione di fare un simile torto a Severo.

D'altro canto, anche Raimundo insisterà nel sostenere la totale innocenza del Santacruz, mentre Guerrero sceglierà di accettare il denaro della Ramons, anche se gli mancheranno ancora 1000 pesetas. Per questa ragione, il ragazzo deciderà di chiedere un prestito all'Ortega, tuttavia non avrà una garanzia da dargli.

Francisca mette in atto la sua vendetta

Nel frattempo, anche se avversa, Elsa accetterà l'aiuto di Antolina.

Successivamente si scoprirà che l'impronta ritrovata su l'ordigno non è dell'imprenditore. Quest'ultimo, purtroppo, non riuscirà ha tenere a bada la sua voglia di rivendicazione contro Francisca. Nello stesso momento, Maria continuerà a essere di malumore per l'invalidità che l'ha colpita, tant'è che Fernando sceglierà di prendersi cura di lei. In ogni caso, il Mesia sarà sicuro che la Castaneda prima o poi ritornerà a camminare, infatti gli consiglierà di chiedere il parere di un bravo medico. Per finire Mauricio verrà convocato dalla matrona per metterlo al corrente su come dovrà agire contro Severo.