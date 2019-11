Le trame de Il Segreto annunciano clamorosi colpi di scena che terranno col fiato sospeso i fans italiani. Nelle puntate trasmesse dal 24 al 29 novembre su Canale 5, Carmelo Leal rimarrà per la seconda volta vedovo. Il sindaco di Puente Viejo, infatti, perderà Adela Arellano in un grave incidente stradale. Mauricio Godoy, invece, dimostrerà di avere una coscienza, tanto da disubbidire alle direttive di Francisca Montenegro.

Il Segreto: Raimundo avverte Severo sulle intenzioni di Francisca

Avvincenti novità caratterizzeranno le vicende di Puente Viejo trasmesse a fine mese. Le anticipazioni de Il Segreto in onda da domenica 24 a venerdì 29 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5 svelano che Lola capirà di essersi innamorata di Prudencio, se il patto stretto con la Montenegro non le impedisse di lasciarsi andare con lui. Intanto Isaac otterrà il prestito necessario per far operare la sua amata al cuore mentre Raimundo avvertirà Severo che Francisca è entrata in possesso di una sua impronta digitale, dai registri della guardia civile.

Per questo motivo, la posizione del latifondista si complicherà ulteriormente mentre la matrona sarà disposta a tutto pur di portare a termine la sua vendetta. Maria, invece, sarà sempre più demoralizzata dopo aver scoperto che non potrà più camminare. La Castaneda, infatti, temerà di non essere più capace di stare dietro ai suoi figli.

Mauricio disubbidisce agli ordini della Montenegro

Mauricio si rifiuterà di portare a termine il piano ideato dalla matrona, almeno finché non sarà dimostrata l'affettiva colpevolezza di Severo nell'attentato che ha posto fine alla vita di Maria Elena.

Ma la moglie dell'Ulloa non vorrà sentire ragioni, tanto da meditare l'omicidio di Adela e Irene. Elsa, invece, uscirà dalla sala operatoria con una buona notizia. L'operazione al cuore, infatti, avrà esito positivo, tanto che il Guerrero potrà tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo Fernando convincerà Maria a farsi visitare da un luminare, in quanto potrebbe farla tornare a camminare grazie ad una cura appropriata.

Per questo motivo, la Castaneda riprenderà fiducia in se stessa, tanto da confidarsi con Don Berengario. Infine Godoy non rispetterà l'ordine della Montenegro, tanto da non sabotare l'auto con a bordo l'Arellano e la Campuzano.

Adela perde la vita, Carmelo indaga sull'incidente

Gli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana (24-29 novembre), rivelano che Isaac non si staccherà un attimo dal capezzale di Elsa, mentre Marcela accompagnerà Carmelito ad un compleanno, organizzato alla Villa, a cui parteciperanno anche Esperanza, Beltran e Camelia.

Intanto Adela e Irene saranno coinvolte in un drammatico fuori strada. Se la moglie di Carmelo morirà sul colpo, la Campuzano uscirà quasi illesa dall'incidente. Severo, raggiunto dalla notizia, cadrà nella disperazione, in quanto credeva che suo figlio fosse con loro.

Nel frattempo Godoy informerà Raimundo di non avere niente a che fare con la morte dell'Arellano. Il giorno seguente, Leal organizzerà i solenni funerali della sua adorata moglie.

Poi il sindaco chiederà ad un meccanico di fiducia di effettuare un'approfondita perizia sui resti dell'autovettura, in quanto vuole capire cos'è successo realmente ad Adela.