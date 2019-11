Continueranno ad esserci colpi di scena nelle trame della serie televisiva di origini iberiche Il Segreto. Gli spoiler degli appuntamenti italiani in programma la prima settimana del mese di dicembre 2019 anticipano che Raimundo Ulloa ed Irene Campuzano continueranno ad unire le loro forze per fermare la guerra tra Severo, Carmelo e Francisca. L’ex locandiere e la giornalista sembreranno arrivare ad una conclusione.

In particolare il padre di Emilia e la moglie del Santacruz sospetteranno che Fernando Mesia sia implicato nell'incidente che ha determinato la morte di Adela Arellano e, per poterlo accusare, decideranno di fare le dovute indagini. Antolina Ramos verrà incastrata proprio nel momento in cui crederà di essere quasi riuscita a togliersi di mezzo Elsa Laguna per riavere Isaac Guerrero. L’ex ancella approfitterà dell’assenza del marito per portare al termine la sua vendetta visto che quando penserà che la sua rivale sia in fin di vita le rivelerà tutti crimini di cui si è macchiata.

A gran sorpresa la sorella del defunto Jesus si riprenderà e a supportarla ci saranno anche Isaac, Marcela e Don Berengario, pronti a farla pagare alla diabolica bionda per aver ascoltato le sue struggenti parole dalla stanza accanto. Una volta messa con le spalle al muro la moglie del carpentiere riuscirà ad impedire alla polizia di catturarla, dandosi alla fuga.

Irene e Raimundo contro Fernando, Elsa si sente male a causa di Antolina

Negli episodi che andranno in onda in Italia dal 2 all’8 dicembre 2019, Antolina continuerà a portare avanti la sua messinscena facendo credere ad Elsa di essere contenta che la sua operazione chirurgica sia andata bene.

Nonostante ciò Isaac caccerà di casa la moglie in malo modo. La Ramos continuerà a tramare in segreto per rientrare in possesso di tutto ciò che le apparteneva. Nel contempo Mauricio, dopo essersi risvegliato, dirà a Raimundo di ricordarsi soltanto che Francisca era in pericolo di vita nel momento in cui è stato ferito. Irene cercherà di scoprire tramite Matias se si è scoperta l’identità del cecchino che ha attentato alla vita della Montenegro.

In seguito Lola inviterà Prudencio a non accettare la richiesta di un nuovo cliente intenzionato a farlo cadere in rovina. La Campuzano e l’Ulloa, dopo essersi confrontati, crederanno che sia stato Fernando a far entrare in conflitto le loro famiglie e Carmelo. Raimundo avrà ulteriori sospetti sul Mesia poiché non riuscirà a capire come mai non abbia consentito a nessuno di conoscere il medico che ha visitato sua nipote Maria.

Intanto quest’ultima sarà sempre più disperata in quanto il misterioso specialista corrotto dall'ex marito le darà una falsa diagnosi dicendole di non poter tornare a camminare. Successivamente la Mendana dirà a Francisca di non voler più lavorare per lei mentre il minore degli Ortega sarà intenzionato a concedere un prestito al complice della darklady. Durante una conversazione con Mauricio, la Montenegro sarà convinta che a ferire il suo capomastro sia stato il Leal e deciderà di vendicarsi.

Nel frattempo la Ramos approfitterà dell’assenza di Isaac per aggravare le condizioni di salute di Elsa. L’ex ancella somministrerà alla sua rivale una dose eccessiva di medicinali facendole fare i conti con una nuova crisi senza farsi notare da Consuelo.

La scomparsa della Ramos, Prudencio lascia Lola

Dopo aver soccorso la Laguna, Antolina dirà al Guerrero di essere disposta a prendersi cura della stessa.

Lola farà un sospiro di sollievo per aver appreso che Prudencio non ha agito come desiderava Francisca e farà presente alla darklady che la loro collaborazione è terminata. In seguito Isaac accoglierà la moglie nella sua abitazione per badare ad Elsa. Raimundo ed Irene continueranno a tenere sotto controllo Fernando mentre il fratello di Saul regalerà una collana d’oro alla Mendana. Non appena Isaac uscirà di casa, Antolina farà sentire di nuovo male la Laguna. Intanto Dolores, invece di far avere a Lola un messaggio da parte della Montenegro, lo consegnerà a Prudencio.

Nel momento in cui sarà intenzionato a far fuori Francisca una volta per tutte, Carmelo apprenderà da Raimundo ed Irene che Fernando potrebbe essere il responsabile del decesso di Adela. La Ramos, convinta che Elsa passerà a miglior vita da un momento all’altro, le confesserà tutti i suoi misfatti. L’ex ancella farà sapere alla sua acerrima nemica di aver organizzato l’attacco il giorno del suo matrimonio con Isaac, di aver ucciso suo padre, di essersi alleata con Alvaro per sbarazzarsi di lei e di essere la causa della sua patologia cardiaca.

Antolina si renderà conto di essere caduta in una trappola ben architettata per farla uscire allo scoperto. In questo modo Isaac, Marcela e Don Berengario verranno a conoscenza delle sue malefatte. A questo punto la Ramos farà perdere le sue tracce impedendo al sergente Cifuentes di arrestarla. Infine Prudencio dirà a Lola di non volerla più avere nella sua vita e metterà fine alla loro relazione non appena la ragazza gli riferirà di aver spiato tutte le sue mosse per ordine della Montenegro.