A 'Il Segreto', nei prossimi episodi, verrà sfiorata nuovamente la tragedia. Le trame delle puntate in onda dall'1 al 6 dicembre, rivelano che Carmelo si convincerà che, dietro all'incidente mortale di sua moglie Adela, ci sia Francisca: così deciderà di spararle anche se finirà, invece, per colpire Mauricio. Intanto, Antolina preparerà delle bottiglie incendiarie per dare fuoco all'abitazione di Isaac ed Elsa mentre Fernando corromperà un medico affinché possa mentire a Maria. Infine, Lola mentirà a Prudencio in modo che non scopra che, in realtà, è una spia della Montenegro.

Il Segreto, Carmelo scopre che l'auto è stata manomessa

Le trame de 'Il Segreto' dall'1 al 6 dicembre, rivelano che Raimundo garantirà a Severo che Francisca non c'entra nulla con la morte di Adela. Poco, dopo, il Santacruz riferirà il tutto al suo amico Carmelo che, però, non crederà alle parole di Raimundo, decidendo di fare delle ulteriori indagini. Il sindaco ingaggerà un perito per scoprire se la vettura su cui viaggiava la consorte sia stata manomessa. Nel frattempo, Fernando e Maria, si trasferiranno a La Habana mandando su tutte le furie Francisca.

Più tardi, Elsa si risveglierà dopo l'operazione subìta, ma la prognosi rimarrà riservata. Carmelo scoprirà che l'auto è stata manomessa e si recherà nel luogo in cui la Montenegro e suo marito sono andati a fare una passeggiata con l'intenzione di uccidere la donna. Nel frattempo, Lola mentirà spudoratamente a Prudencio affinché non scopra il suo rapporto con Francisca. Il medico eseguirà tutte le analisi necessarie su Elsa e, dopo averle terminate, le dirà che ormai è da ritenersi fuori pericolo.

Carmelo spara a Francisca, ma colpisce Mauricio

Elsa starà per fare ritorno a Puente Viejo e mentre tutti saranno felici di riabbracciarla, Antolina sarà piena di rabbia per non essere riuscita a liberarsi di lei per sempre. Poco dopo, Carmelo, in preda alla disperazione, sparerà a Francisca, ma finirà per colpire Mauricio, il quale le si parerà davanti per proteggerla. Intanto, Maria, su consiglio di Fernando, iscriverà Esperanza e Beltran in un collegio ad Avila per poterli proteggere dalla guerra che è nata tra la Montenegro e Carmelo.

La Baronessa chiederà a Tiburcio per quale motivo Dolores la stia evitando mentre Lola si sentirà intrappolata dalle sue stesse bugie e cercherà di mettere distanza tra lei e Prudencio. Nel frattempo, Antolina, per provocare una crisi ad Elsa, le svelerà che Adela è morta, mandando su tutte le furie Isaac. Raimundo, per fermare la guerra nata tra sua moglie Francisca, Severo e Carmelo, si rivolgerà ad Irene affinché lo aiuti.

Antolina vuole uccidere Elsa ed Isaac

La Baronessa scoprirà che Dolores è una donna ambiziosa ed arrivista e deciderà di lasciare immediatamente Puente Viejo.

Intanto, Hipolito penserà ad un nuovo affare mentre i figli di Maria partiranno per il collegio. Poco dopo, Irene e Raimundo si confronteranno: entrambi avranno il sospetto che, dietro a tutte le disgrazie accadute nell'ultimo periodo, ci sia lo zampino di Fernando. Intanto, Francisca continuerà a sentirsi offesa da Maria per la sua decisione di andare a vivere con il Mesia. Un medico di Berlino, contattato da Fernando, giungerà in paese per visitare Maria mentre Antolina sarà determinata ad uccidere Elsa ed Isaac, preparando delle bottiglie incendiare per dare fuoco alla loro abitazione.

Nel frattempo, Raimundo si renderà conto che l'unico ad avere avuto beneficio dalle ultime disgrazie è il Mesia che è riuscito ad andare a "convivere con l'ex moglie. Poco dopo, la Castañeda apprenderà dal dottor Carrillo che non potrà più camminare. In realtà, il luminare è stato corrotto da Fernando: ha mentito alla Castaneda, la quale prenderà male la notizia. I Miranar non potranno più partecipare al concorso a causa della mancanza del cioccolato mentre Antolina continuerà a voler fare del male ad Elsa.