Il Segreto, la soap opera ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019 svelano che finalmente Elsa Laguna ritornerà a Puente Viejo dopo aver effettuato l'operazione al cuore. Carmelo Leal, invece, sarà determinato ad assassinare definitivamente Francisca Montenegro; purtroppo il suo piano verrà intracialto da Mauricio Godoy.

Il Segreto, puntate 1-6 dicembre: Carmelo fa delle indagini sulla morte di Adela

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5.

Le trame de Il Segreto in onda dall'1 al 6 dicembre svelano che Raimundo assicurerà a Severo che Francisca non è implicata nella prematura morte di Adela. Peccato che Carmelo non sarà certo del racconto dell'Ulloa, tant'è da incaricare a un meccanico di effettuare una perizia sull'automobile coinvolta nella sciagura, per cercare di scoprire se è stata manipolata. Maria e Fernando, al contrario, sceglieranno di trasferirsi in una nuova tenuta chiamata La Habana, una novità che farà arrabbiare molto la Montenegro.

Mauricio salva la Francisca dalla vendetta di Carmelo

Leal, preso dalla rabbia, sceglierà di farsi giustizia da solo, tanto da provare ad assassinare con dei colpi d'arma da fuoco la nobildonna mentre si trova in compagnia del vecchio locandiere. A quel punto, l'umile Mauricio farà da protezione, prendendosi una pallottola al petto. Lola continuerà a dire tante menzogne a Prudencio per non fargli scoprire l'accordo che ha con Francisca.

In clinica i dottori scioglieranno la prognosi della Laguna, affermando che è fuori pericolo.

Elsa e Isaac si sentiranno finalmente più tranquilli. Nello stesso momento, tutto Puente Viejo aspetterà con trepidazione il rientro a casa dei due esclusa Antolina, che non si mostrerà per nulla felice.

Elsa apprende della morte dell'Arellano da Antolina

Gli spoiler de Il Segreto in programmazione la prossima settimana, svelano che il Mesia indurrà la Castaneda a mandare Esperanza e Beltran in istituto scolastico che si trova ad Avila, in quanto avrà paura per la loro vita dopo l'inizio della guerra tra il sindaco e la nobildonna.

La Mendana, al contrario, sceglierà di prendere le distanze dall'Ortega, dopo avergli raccontato molte bugie. La Ramos comunicherà a Elsa che l'Arellano è deceduta, suscitando l'ira del Guerrero. Intanto Raimundo domanderà aiuto a Irene per calmare la guerra nata tra i loro rispettivi familiari. Invece, Hipolito, incomincerà un nuovo impegno lavorativo, mentre la figlia e il nipote di Maria si metteranno in viaggio per recarsi in collegio. La Baronessa chiederà a Tiburcio perché Dolores la sta evitando.

Irene e Raimundo sospettano di Fernando

La Campuzano e l'Ulloa penseranno che dietro al conflitto tra i loro familiari ci sia lo zampino di Fernando, mentre la Montenegro si mostrerà ancora offesa per la decisione che ha preso Maria di lasciare la Casona. Nel frattempo, una persona illustre arriverà da Berlino per visitare Maria. Il medico ingannerà la donna sulla sua vera condizione di salute, dopo essere stato pagato dal figlio di Olmo. Per finire la Ramos realizzerà varie bottiglie contenenti del liquido infiammabile per dal fuoco all'abitazione della sua rivale in amore e di Isaac.

Inoltre, la Baronessa scoprirà la natura arrivista di Dolores e per questo motivo lascerà immediatamente Puente Viejo.