Le anticipazioni de Il Segreto dall'11 al 15 novembre sono avvincenti. Assisteremo a duelli improbabili, operazioni costose, rapimenti e ritorni inaspettati. Elsa apprenderà che con un intervento al cuore la sua vita sarà salva, ma purtroppo dovrà fare i conti con un'amara constatazione. Mentre Fernando sarà dilaniato dal dolore per la perdita della sua sposa, Maria riceverà una notizia che la getterà nello sconforto assoluto.

Meliton e Onesimo si sfideranno a duello per conquistare il cuore della simpatica Saturnia. Dolores, invece, commetterà un atto folle rapendo sua nipote Belen. Antolina, invece, tornerà prepotentemente a Puente Viejo. Intanto, la puntata del sabato pomeriggio non risulta in palinsesto.

Anticipazioni Il Segreto, trame 11-15 novembre: Onesimo e Meliton si sfidano a duello

Questa settimana, a differenza delle precedenti, i telespettatori della soap opera iberica non avranno la possibilità di vedere l'appuntamento di sabato pomeriggio.

Sia Una Vita che Il Segreto non risultano in programmazione per il 16 novembre. Il motivo è legato al ritorno del daytime di Amici.

Onesimo e Meliton si sfideranno a duello per conquistare la simpatica pescivendola Saturnia. Tiburcio cercherà di far ragionare i due innamorati ma le sue parole non sortiranno l'effetto sperato. Preoccupata che sua nuora e suo figlio le portino via l'amata nipotina, Dolores deciderà di commettere un atto estremamente scioccante.

La pettegola del villaggio, infatti, arriverà al punto di rapire la piccola Belen.

Nel frattempo, Elsa scoprirà che per salvarsi la vita dovrà sottoporsi a un delicato intervento al cuore ma purtroppo l'operazione sarà molto costosa. La Laguna, affranta, non saprà dove trovare la somma di denaro necessaria per effettuare l'intervento. Adela proporrà di fare una colletta e coinvolgerà tutti i cittadini di Puente Viejo i quali cercheranno di aiutare la loro amica. Sarà proiettato un film in piazza, al fine di racimolare la somma di denaro necessaria per l'operazione al cuore.

Maria apprende di aver perso l'uso delle gambe e si deprime

Il dottor Zabaleta riuscirà a ripristinare l'occhio di Matias, ma purtroppo per Maria Castaneda le notizie saranno alquanto drammatiche. La figlia di Emilia purtroppo ha perso l'uso delle gambe e non potrà camminare. A riferire questa triste notizia alla diretta interessata saranno Donna Francisca e Raimundo. La reazione della Castaneda sarà tutt'altro che positiva e nessuno riuscirà a rincuorarla.

Furibonda per l'accaduto, la matrona ordinerà a Mauricio di indagare per scoprire il responsabile dell'attentato. Francisca nutrirà dei forti sospetti su Severo e sarà fermamente determinata a fargliela pagare. Anche Fernando, dilaniato dalla perdita della sua neo-sposa, bramerà vendetta. Grazie all'intervento di Raimundo, la furia della Montenegro sarà placata. L'uomo, infatti, inviterà sua moglie a non agire senza avere delle prove concrete e le dirà di lasciar fare alla polizia. Antolina, dopo essere andata via, farà ritorno a Puente Viejo.