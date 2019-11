Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 dal 25 al 29 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Raimundo Ulloa nutrirà la speranza di avere notizie su sua moglie Francisca. ancora nella tenuta di Isabel. Il marito di quest'ultima si recherà dalla Marchesa, che impedirà alla Montenegro di incontrarlo. Invece, Rosa annuncerà che molto presto convolerà a nozze con Adolfo De Los Visos.

Campuzano arriverà nel paesino spagnolo per cercare la Matrona

Sempre secondo le ultime news delle puntate che andranno in onda nella penisola iberica la prossima settimana, Ignacio Solozobal sarà molto in ansia per l'arrivo alla Casona di Isabel. Infatti, poco dopo, la Marchesa insieme ai suoi figli entrerà alla Casona e l'incontro sarà più teso del previsto. Proprio per questo motivo, Adolfo avrà molte perplessità sul comportamento della madre.

Intanto, a La Havana Isabel impedirà in tutti i modi alla Matrona di lasciare il nascondiglio fino a che i disordini non saranno finiti. La Montenegro acconsentirà a questa richiesta della Marchesa in quanto ha paura delle conseguenze. Nel frattempo, il tenente Campuzano, assoldato da Donna Eulalia, si metterà alla ricerca della moglie di Raimundo Ulloa.

Incontro tra Raimundo e la Marchesa

Alla Casona aumenterà la tensione tra Rosa e Marta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, alla Montenegro verrà permesso di uscire dal nascondiglio per fare colazione in giardino all'aria aperta. Tuttavia, la donna apparirà in serie difficoltà, dal momento che è stata rinchiusa per settimane nel suo nascondiglio. Questo comportamento di Francisca riempirà di gioia Isabel, consapevole che il suo piano ha funzionato. Ma ci sarà un colpo di scena: Raimundo Ulloa arriverà alla tenuta e avrà un confronto molto teso con la Marchesa.

L'uomo avrà questo incontro/scontro con Isabel senza sapere che a pochi metri c'è sua moglie Francisca. Infatti, quest'ultima sarà intrattenuta da Antonita, in modo tale da impedirle di rivedere suo marito. Poco dopo, il vecchio locandiere si incontrerà con Mauricio e confesserà a quest'ultimo che la moglie è più vicina di quanto crede.

Successivamente, Isabel dirà alla Montenegro che Adolfo presto convolerà a nozze con una delle figlie di Ignacio Solozobal e la informerà anche del fatto che il matrimonio si celebrerà alla Casona.

Infine, le anticipazioni spagnole della soap iberica Il Segreto raccontano che Mauricio dirà a Raimundo che la Marchesa sta comprendo alcuni terreni a Puente Viejo, ma di non essere in grado di dimostrarlo con prove concrete.