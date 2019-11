Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 novembre in Spagna, rivelano che la marchesa Isabel continuerà a tenere in pugno Francisca Montenegro. La madre di Tomas, infatti, deciderà di adulterare il caffè della matrona dopo aver appreso la sua intenzione di lasciare Puente Viejo.

Il Segreto: Isabel si avvicina a Maqueda

Nuovi importanti sviluppi accadranno nel corso della prossima settimana a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre in Spagna rivelano che Antonita cercherà di distrarre Francisca sempre più intenzionata a riprendersi la Casona. Isabel, invece, sarà sempre più complice di Maqueda, il quale però dimostra un atteggiamento molto freddo. Il capomastro, infatti, l'accuserà di non aver venduto le miniere ad Ignacio e di avergli nascosto qualcosa di importante.

Ignacio resta a Puente Viejo

Alla Casona, Ramon confesserà ad Ignacio di avere intenzione di chiedere in moglie Marta. Inoltre gli rivelerà che ha deciso di sostituirlo a Puente Viejo durante il suo viaggio a Bilbao. Tuttavia, il Salozabal non potrà fare a meno di confessare all'amico Urrutia i suoi dubbi riguardo questo viaggio. Per questo motivo, l'uomo deciderà di non abbandonare più il borgo iberico.

Francisca scopre che la Casona non è più in vendita

Stando agli spoiler spagnoli de Il Segreto in onda a novembre, si evince che Urrutia e Ignacio decideranno di informare i rispettivi parenti della loro intenzione di rimanere a Puente Viejo. Manuela, invece, crederà che Rosa stia nascondendo qualcosa. Più tardi le sorelle scopriranno la decisione del padre. Se Marta ne rimarrà molto delusa, Rosa approfitterà di questo momento per confessare la sua storia con Adolfo.

Antonita, invece, cercherà di distrarre Francisca, informandola degli ultimi fatti accaduti a Puente Viejo. Maqueda, invece, chiederà alla Marchesa più sicurezza nelle miniera, mentre giungerà una brutta notizia. Isabel infatti scoprirà che la Casona non è in vendita. La cugina di Salvador, a questo punto, informerà la Montenegro che l'affare della Casona è saltato. Di conseguenza, la matrona esprimerà la sua volontà di andarsene della tenuta. Un gesto che alimenterà la rabbia della madre di Tomas.

La marchesa adultera la bevanda della Montenegro

Da sola, la matrona esprimerà ad Antonita di voler abbandonare il borgo iberico. Carolina, invece, darà una lettera a Manuela per inviarla al sanatorio svizzero dove si trova ricoverata la madre. Peccato che sua sorella nasconda tutte le sue missive in una borsa. Più tardi, la donna incoraggerà Marta a fare pace con Rosa, sebbene invano. Infine la marchesa deciderà di adulterare la bevanda della Montenegro per placare la sua ribellione. La moglie di Raimundo smaschererà le cattive intenzioni della cugina di Salvador? In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato è in onda tutti i giorni su Canale 5.