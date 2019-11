Le trame de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in Spagna, si soffermano su Matias Castaneda, Marcela Del Molino e Alicia, il triangolo amoroso che sta infiammando le vicende ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, la madre di Camelia comincerà a lamentare l'assenza del marito, tanto da accusarlo di trascorrere troppo tempo insieme alla figlia di Urrutia.

Il Segreto, puntate spagnole: incidente alla miniera

Nuovi avvincenti colpi di scena accadranno prossima settimana a Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto in onda dal 18 al 22 novembre, rivelano che Damian scoprirà che il suo amico Cosme è uno degli uomini intrappolati nell'incidente accorso alla miniera. Alicia, invece, chiederà a Matias di protestare per chiedere maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.

Una richiesta che non sarà accettata dal Castaneda, il quale vorrà prima aiutare a mettere in salvo i lavoratori. Nel frattempo, la marchesa si presenterà su luogo dell'incidente. Qui Isabel perderà il lume della ragione, quando scoprirà che Maqueda sta rischiando la vita per salvare gli operai. Il caposquadra riuscirà a salvare 9 uomini ed a portare in superficie un corpo senza vita, ricoperto da un lenzuolo bianco.

Cosme muore, Alicia gelosa di Marcela

I telespettatori scopriranno che il minatore morto è Cosme, tanto che Damian cadrà nella disperazione più totale. A tal proposito, quest'ultimo vorrà dare fuoco alla tenuta de L'Havana con la Marchesa all'interno per vendicarsi della morte dell'amico. Inoltre si offrirà di prendere il suo posto agli incontri clandestini, tanto che Alicia rifletterà sulla sua proposta.

Dall'altro canto, Matias avrà un incontro amoroso con Marcela nella piazza di Puente Viejo, che sarà spiato dalla figlia di Urrutia, che morirà di gelosia.

Intanto la Marchesa deciderà di partecipare al funerale del miniatore, contravvenendo ai consigli di Maqueda. A tal proposito, il Castaneda, il capitano Huertas e Mauricio crederanno che possa accadere qualcosa di spiacevole durante l'estremo salute al lavoratore.

Più tardi, il figlio di Emilia spiegherà all'amante di volere dare una seconda chance al suo matrimonio. Dall'altro canto, la Del Molino sarà sempre più delusa dal comportamento di suo marito, che la trascura per vedersi con l'amante.

La Del Molino accusa Matias di trascurarla con la figlia di Urrutia

Nel frattempo a Puente Viejo si celebreranno i funerali di Cosme, tanto che l'attenzione salirà alle stelle.

Matias, Alicia e Damian, invece, terranno un incontro per discutere la strategia da attuare contro i proprietari della miniera. Se la figlia di Urrutia e Damian vorranno utilizzare questo clima di tensione per richiedere i loro diritti, il Castaneda li ricorderà che i sindacalisti non sono degli assassini. Marcela, invece, lo accuserà di trascurare il lavoro alla locanda per poi arrabbiarsi quando scoprirà che ha rivisto l'ex amante.

Allo stesso tempo, Adolfo frenerà gli slanci amorosi di Rosa in quanto ha promesso ad Ignacio di rispettarla fino al matrimonio. Infine, la figlia di Encarnacion riceverà la visita a sorpresa del Castaneda, che la informerà dell'incontro avuto con Adolfo, sebbene tema la furia della Del Molino.