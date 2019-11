Nuovi e avvincenti colpi di scena caratterizzeranno le vicende della soap opera Il Segreto, negli appuntamenti iberici della prossima settimana. Le anticipazioni dicono che due storici personaggi continueranno ad essere distanti. Si tratta di Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro: la darklady e suo marito avranno il desiderio di ricongiungersi. L’ex locandiere, mentre farà delle indagini per scoprire se la marchesa Isabel de Los Visos è coinvolta con la sparizione della sua amata, troverà un clamoroso indizio. Il padre di Emilia verrà a conoscenza che all’Havana, precisamente nella terra in cui vive la madre di Tomas e Adolfo, vi è un padiglione segreto.

Francisca desidera suo marito, il sospetto di Mauricio

Nelle puntate in onda su Antena 3 dal 2 al 6 dicembre, Ignacio accetterà che sua figlia Marta inizi a lavorare in fabbrica, ma capirà che la giovane sta cercando di fuggire da qualcosa. Intanto Manuela ed Encarnacion condivideranno le loro preoccupazioni, con la convinzione che Marta stia soffrendo. Le condizioni di salute di Pablo sembreranno migliorare, anche se sarà ancora debole. Intanto il capitano Huertas farà sospettare il sindaco Mauricio, pur avendogli detto che è tutto in ordine.

Successivamente la marchesa Isabel consiglierà a Rosa di andare a vivere all’Havana dopo il matrimonio. Nel contempo Alicia, dopo aver incontrato casualmente Marcela, le dirà che lei e Matias sono soltanto dei partner sindacali. Urrutia chiederà a sua figlia di accompagnarla alla festa di fidanzamento di Rosa, ricevendo un netto rifiuto. Damian proporrà ad Alicia di rubare il camion che porta i soldi alla banca di Munia. Francisca desidererà suo marito Raimundo, che, nel frattempo, incontrerà Antonita mentre la domestica avrà tra le mani i fiori preferiti di sua moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La marchesa Isabel, messa in guardia dalla sua cameriera, deciderà di sorvegliare la Montenegro e di neutralizzare l’Ulloa se la situazione si dovesse complicare. Adolfo annuncerà che Marta sarà la sua damigella d’onore il giorno delle sue nozze. Ignacio avrà una conversazione privata con il suo futuro genero, poiché pretenderà di sapere quali siano le sue intenzioni con sua figlia. Il fratello di Tomas prometterà al Solozabal di rendere felice Rosa. Successivamente Ignacio e Urrutia, dopo essersi accorti delle difficoltà riscontrate nella produzione dei nuovi imballaggi richiesti da un cliente, decideranno di fare ulteriori indagini.

Carolina continuerà a prendersi cura di Pablo, invece Marta metterà piede a casa di Adolfo senza nessun preavviso. Francisca confesserà ad Isabel di sentirsi malinconica, mentre Raimundo, di ritorno dall’Havana, metterà al corrente la marchesa su ciò che ha scoperto. La madre di Tomas, non appena l’ex locandiere le avrà detto di sapere che è interessata a La Casona, terminerà la conversazione in un modo brusco. A quel punto il padre di Emilia si sfogherà con Mauricio, che penserà che la Montenegro si sia trattenuta contro la sua volontà. Nonostante ciò, il sindaco rassicurerà Raimundo, dicendogli che è impossibile che sua moglie si trovi a Puente Viejo a sua insaputa.

La scoperta di Raimundo, il capitano Huertas dispiaciuto

Alicia dirà a Matias di aver incontrato Marcela, e di essere disposta a soffrire se lui volterà pagina cancellando ciò che è accaduto tra di loro. Inoltre la giovane sindacalista, dopo aver svelato al Castaneda il piano pensato da Damian, chiederà scusa a suo padre pur precisandogli che la loro visione del mondo è diversa. Antonita non riuscirà ad impedire al caposquadra Maqueda di passeggiare nel giardino in cui si trova Francisca. Rosa si arrabbierà con Adolfo, per non averla messa al corrente del suo incontro con Marta.

Quest’ultima sorprenderà il padre Ignacio e Urrutia, facendo vedere loro una cartella piena di informazioni sulla massima torsione dell’acciaio che ha richiesto un professore universitario. Manuela sorprenderà Carolina e Pablo baciarsi. Damian, dopo aver appreso che Matias ha rifiutato la sua proposta, lo reputerà debole. Raimundo saluterà i coniugi Castaneda dicendo loro di dover fare delle ricerche su dei terreni in vendita, ma assicurando che tornerà presto. Tomas si presenterà all’ostello per pagare il conto della miniera, e approfitterà dell’occasione per ricordare a Marcela quanto si siano amati.

Quest’ultima ribadirà al fratello di Adolfo che il suo matrimonio per lei è più importante. L’Ulloa riconoscerà l’autista che potrà condurlo alla stazione, e scoprirà che lo stesso uomo mesi fa ha costruito un padiglione all’Havana, che, secondo Antonita, era per un illustre ospite. Il capitano Huertas vorrà perquisire la dimora di Ignacio, con la certezza che tra le mura de La Casona si nasconda Pablo. Alicia dopo essere stata invitata da Damian a non fidarsi di Matias, camminerà verso la piazza per evitare di rivedere Marcela e inciamperà su Tomas. Per concludere il capitano Huertas confesserà a Mauricio di sentirsi dispiaciuto, per aver consigliato a Raimundo di dimenticare la moglie.