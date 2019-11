Le trame spagnole de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre su Antena 3, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Raimundo Ulloa apparirà contento del ritorno di fiamma tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino dopo essere tornato a Puente Viejo. Carolina, invece, si prenderà cura di Pablo, un disertore rimasto gravemente ferito durante uno scontro.

Il Segreto: Marcela concede a Matias una seconda chance

Sorprendenti sviluppi accadranno nelle puntate trasmesse prossima settimana in Spagna.

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda dal 25 novembre, rivelano che Manuela chiederà ad Ignacio di occuparsi di Carolina, in quanto sta avendo un comportamento anomalo. Proprio quest'ultima porterà del cibo a Pablo nel bosco. Purtroppo le condizioni del disertore saranno sempre più gravi, tanto da svenire tra le braccia della giovane. Matias e Alicia, invece, saranno protagonisti di una violenta discussione.

Qui il Castaneda accuserà la figlia di Urrutia di stare mettendo in discussione il suo operato, dopo essersi lamentata dei pochi miglioramenti fatti per i minatori. In seguito, il padre di Camelia si sfogherà con Marcela, dove ribadirà di voler salvare le loro nozze. Dall'altro canto, la Del Molino avrà un confronto con Tomas per rivelargli di aver dato una seconda chance al marito.

Pablo sta male, Alicia rinuncia al Castaneda

Pablo si rifiuterà di andare dal dottore, nonostante le raccomandazioni di Carolina.

Per questo motivo, quest'ultima chiederà ad Encarnacion delle medicine per salvare il ragazzo, che purtroppo apparirà sempre più grave. Damian, invece, rivelerà ad Alicia di aver intenzione di sostituire Cosme nella loro lotta per la difesa dei minatori. Matias, intanto, informerà Marcela di dover incontrare la sua ex amante per questioni lavorative. Qui la figlia di Urrutia confiderà al Castaneda di aver intenzione di avere con lui un rapporto strettamente professionale.

Infine, Adolfo consiglierà al fratello di dimenticarsi della Del Molino, tanto da incoraggiarlo a rifarsi una vita con un'altra donna

Carolina nasconde Pablo alla Casona

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto (25-29 novembre), rivelano che Manuela si preoccuperà per Carolina, in quanto ha capito che nasconde qualcosa sulle sue gite. La giovane Salozabal, infatti, sarà fermata da Encarnacion con una borsa piena di cibo e medicine per curare Pablo nel bosco.

Purtroppo il ragazzo apparirà sempre più grave, tanto che la giovane non avrà altra scelta che trasportarlo nell'attico della Casona. Intanto, Marcela crederà a Matias quando le rivelerà che tra lui e Alicia ci sarà solo un rapporto lavorativo. Più tardi, il Castaneda si incontrerà con la figlia di Urrutia e Damian per aggiornarli dell'ultima riunione sindacale.

Raimundo felice del ritorno di fiamma tra la Del Molino e il marito

Allo stesso tempo, Raimundo tornerà nel borgo iberico per avere notizie su Francisca, mentre Marcela e Matias ritroveranno quella complicità che avevano perso da tanto tempo.

La Del Molino, infatti, apparirà molto interessata al nuovo lavoro del marito. Un riavvicinamento che susciterà la felicità dell'Ulloa. Alicia e Damian, invece, cercheranno un modo per vendicare la morte di Cosme. Alla fine, i due giovani capiranno che il rapimento potrebbe essere la strada giusta. Carolina, intanto, sarà sempre più preoccupata per Pablo, visto che la febbre continuerà a salire, tanto da temere il peggio.

Il Castaneda, invece, conformerà al nonno di essere tornato con la moglie, sebbene ci siano ancora dei problemi. Infine, il padre di Camelia dimostrerà ribrezzo all'idea di Alicia e Damian di rapire una persona per vendicarsi della morte di Cosme.