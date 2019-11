Jessica Battistello a sorpresa è tornata a parlare di Alessandro Zarino. L'ex protagonista di Temptation Island è stata interrogata da alcuni suoi fan sul percorso del tronista partenopeo a Uomini e donne. Con grande stupore, la fidanzata di Andrea Filomena si è schierata dalla parte del ragazzo.

Per chi non avesse seguito il dating-show di Maria De Filippi, Zarino la scorsa settimana ha effettuato la scelta a sorpresa.

Il napoletano aveva deciso di uscire dal programma con Veronica Burchielli, però è stato rifiutato. Ad alimentare le polemiche sarebbe stato anche il gesto della conduttrice, che ha promosso la corteggiatrice nel ruolo di tronista.

Jessica su Alessandro: 'È stato umiliato'

Jessica Battistello, dopo aver aperto alle domande dei suoi fan, si è vista domandare cosa pensasse del percorso di Alessandro Zarino a Uomini e Donne.

L'ex protagonista di Temptation Island ha esordito così: "Hanno fatto qualche errore un po' tutti. Ale poteva scegliere Veronica un po' prima, si vedeva che era molto interessato a lei." Secondo Jessica il fatto che Zarino abbia deciso di uscire con altre corteggiatrici è stato un vero e proprio autogol.

Da parte della Battistello è arrivato un commento anche sul 'no' rifilato da parte di Veronica Burchielli.

Su quest'argomento la giovane ha ammonito il comportamento dell'ex corteggiatrice. Per Jessica non è stato dramma che Veronica abbia rifiutato Alessandro. Il problema è stato accettare un ruolo come tronista: quella sarebbe stata la presa in giro nei confronti di Zarino.

Infine, la fidanzata di Andrea Filomena ha criticato velatamente anche il comportamento di Maria De Filippi. Secondo la giovane non è stato un gesto carino da parte della redazione continuare a mandare in onda le esterne con la Burchielli: "Mi è dispiaciuto vedere come lo hanno umiliato".

Jessica e Andrea: è ritorno di fiamma

Dopo un periodo da separati Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. I due hanno pubblicato un post su Instagram per celebrare il loro amore.

Le parole di Jessica Battistello nei confronti del suo compagno sono state molto apprezzate dai fan nostalgici della coppia. In uno scatto in cui compare insieme ad Andrea, l'ex concorrente di Temptation Island ha detto: "Non penso siamo fatti per stare insieme, ma penso che l'amore che proviamo l'uno per l'altro non lo proveremo mai più".

Jessica ha concluso affermando che il sentimento con Andrea Filomena è vero, al contrario di tanti altri che si mostrano sempre felici e perfetti di fronte alle telecamere. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la coppia era ad un passo dalle nozze poi saltate.