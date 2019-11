Questa settimana torna per tutti gli appassionati del grande calcio il grande spettacolo della Champions League. Martedì 26 novembre, infatti, la Juventus di Maurizio Sarri affronterà, all'Allianz Stadium di Torino, l'Atletico Madrid di Diego Simeone per una gara valevole per la quinta giornata del girone D del torneo. I bianconeri tenteranno di vincere il match con gli spagnoli per ottenere la prima posizione nel girone, dopo essersi già assicurati la qualificazione agli ottavi di finale. Tutti i tifosi che avranno intenzione di seguire la partita in televisione, potranno farlo sui canali Sky e su quelli Mediaset.

Juventus-Atletico in chiaro su Canale 5 e a pagamento su Sky

Nello specifico, si segnala che la partita fra Juventus e Atletico Madrid verrà trasmessa sia in chiaro su Mediaset che sui canali a pagamento di Sky, riservati soltanto agli abbonati. La partita avrà inizio alle 21:00, ma il collegamento con lo stadio avverrà diversi minuti prima, sia per quanto riguarda la messa in onda su Canale 5 che quella su Sky Sport 1.

Da ricordare che, mentre su Canale 5 oltre alla partita verrà trasmesso soltanto l'ingresso in campo delle due squadre e la scelta dei campi, su Sky verranno mostrate le due formazioni anche negli spogliatoi e nella fase di riscaldamento. Per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire la partita anche sui dispositivi mobili attraverso l'applicazione Sky go. Per tutti coloro che non avranno modo di seguire il match per intero, saranno disponibili gli highlights sul sito di Sky e su Sport Mediaset.

Le probabili formazioni

La Juventus giunge al match con l'Atletico Madrid dopo aver battuto in campionato l'Atalanta con un sontuoso 1 a 3 sul campo dei bergamaschi, mentre gli spagnoli vi arrivano dopo aver pareggiato in trasferta con il Granada col punteggio di 1 a 1. Secondo le ultime indiscrezioni, gli 11 di Sarri che dovrebbero scendere in campo martedì sera dovrebbero essere i seguenti: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt/Merih Demiral, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Blaise Matuidi, Ramsey, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Gli 11 schierati da Simeone invece dovrebbero essere: Oblak, Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier, Lemar, Hector Herrera, Koke, Joao Felix, Morata e Correa.

La Uefa ha da poco reso noto che la terna arbitrale del match sarà tutta inglese, con l'arbitro Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti di linea Beswick e Nunn. Il quarto uomo sarà Pawson, al Var ci sarà Attwell, mentre all'Avar ci sarà Tierny.

L'Atletico ha perso una sola volta nei cinque precedenti con la Juventus, mentre il match di andata, giocato al Wanda Metropolitano di Madrid lo scorso 18 settembre, è finito con il punteggio di 2 a 2.