La seconda puntata de La Caccia Monteperdido andrà in onda domenica 17 novembre. Nel prossimo appuntamento, gli agenti arresteranno il primo sospettato, ma pare che il loro lavoro non sia apprezzato dal piccolo paese. Ana cercherà di ritrovare un suo equilibrio, ma i genitori di Lucia cercheranno di usarla per velocizzare le indagini. Proprio quando si penserà di essere arrivati ad una verità, un nuovo colpo di scena metterà tutto in discussione.

Spoiler La Caccia Monteperdido, seconda puntata: Ana torna alla vita di tutti i giorni ma non sarà facile

Le anticipazioni della seconda puntata de La Caccia Monteperdido raccontano che la Guardia Civile arriverà ad arrestare un primo sospettato per la sparizione delle due bambine. La notizia non verrà presa bene dagli abitanti del piccolo paese che cominceranno a spazientirsi a causa delle indagini.

Secondo loro, infatti, gli agenti vedranno tutti come possibili colpevoli e gli abitanti si sentiranno in imbarazzo. Quando il capo Victor Gamero scoprirà il malcontento di Monteperdido, affronterà la sergente Sara Campos e tra i due ci sarà un duro scontro. Intanto Ana ricomincerà la sua nuova vita e proverà a riscattarsi alla quotidianità, non senza difficoltà. Il ritorno della ragazzina, infatti, ha portato in paese nuovi segreti che potrebbero mettere a rischio la serenità di alcuni abitanti.

Trama La Caccia Monteperdido, puntata 17 novembre: arrestato il primo sospettato

Secondo le trame della seconda puntata de La Caccia Monteperdido, la sergente Campòs e il tenente Baìn si impegneranno a ricostruire il periodo della sparizione di Ana e Lucia. Scavando in profondità, scopriranno l'inferno che le due bambine hanno dovuto subire durante il sequestro. Nel frattempo, i genitori di Lucia, nonostante la validità delle indagini portate avanti, penseranno di farsi giustizia da soli.

I due proveranno a strumentalizzare Ana, sperando così di fare più pressione e rendere più veloci le indagini degli inquirenti per riabbracciare presto la loro bambina. Quando si penserà di essere a buon punto, un nuovo imprevisto scombinerà le carte in tavola e coinvolgerà anche la vita privata della sergente Sara Campòs. A quale misterioso percorso porteranno le indagini? Non resta che seguire la fiction di Canale 5.

La Caccia Monteperdido va in onda tutte le domeniche a partire dalle 21:15. La serie televisiva, che ha registrato un record di ascolti in Spagna, ha per protagonista Megan Montaner, interprete di Pepa ne Il Segreto. La fiction spagnola è tratta dal bestseller Monteperdido di Augustin Martinez e in Spagna si sta già pensando alla seconda stagione.