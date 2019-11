Prosegue la serie televisiva spagnola, "La caccia-Monteperdido", interpretata fra gli altri dalla bravissima Megan Montaner, l'indimenticabile Pepa de "Il segreto". Domenica 24 novembre verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la terza puntata della serie in cui andrà in onda l'episodio "Il lago incantato". Al centro di tutte le vicende di questa settimana avremo il ritrovamento da parte degli inquirenti di un indizio molto importante che condurrà Sara sulla buona strada per risolvere il caso di Monteperdido, e la decisione di Ana di rivelare nuovi indizi riguardanti il suo periodo di detenzione. Per tutti quelli che non avranno l'opportunità di guardare la terza puntata in diretta, sarà disponibile la replica sui siti ufficiali Mediaset.

La replica in streaming

La replica del terzo appuntamento con la Serie TV spagnola sarà disponibile esclusivamente online su Mediaset Play che contiene una pagina in cui vengono caricate settimanalmente le repliche delle puntate già trasmesse in televisione. Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Mediaset Play, è necessario registrarsi al sito. Per godervele tranquillamente sui vostri dispositivi mobili occorre scaricare l'applicazione da installare su tablet e smartphone.

La trama

La trama ufficiale del terzo appuntamento ci segnala che, nel corso delle indagini per ritrovare Lucia, Sara inizierà ad essere diffidente nei confronti di tutti quelli che la circondano. All'improvviso però, un indizio ritrovato per caso segnerà un punto di svolta nelle indagini, aiutando la polizia a far finalmente luce sulla sparizione di Ana e Lucia. L'indizio in questione, infatti, condurrà Sara sulla strada giusta per raggiungere finalmente il luogo in cui dovrebbe trovarsi Lucia.

Nel frattempo, Ana si avvicinerà sempre di più a Quim, il fratello di Lucia e lo stesso ragazzo di cui è innamorata Ximena. Quest'ultima altri non è che l'unica delle tre ragazze a fare ritorno a casa, all'epoca della sparizione. Più tardi, Ana troverà il coraggio di guardarsi dentro e trovare la forza per raccontare agli inquirenti alcuni nuovi dettagli relativi al buco in cui lei e Lucia furono rinchiuse all'epoca del rapimento.

Sara si renderà conto che gli abitanti del paese non sono stati del tutto sinceri nei suoi confronti, dato che molti di loro continuano a non rivelare agli inquirenti tutto ciò che sanno realmente. La situazione si complicherà notevolmente quando qualcosa di doloroso capiterà a Sara e la spingerà a prendere alcune decisioni che la condurranno ad un passo dal risolvere l'enigma del caso di Lucia.