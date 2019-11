La caccia - Monteperdido è la nuova fiction di Canale 5 con l'attrice Megan Montaner (Pepa de Il Segreto) come protagonista. Si tratta di un avvincente thriller psicologico che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico. La serie inizia con la scomparsa di due bambine e il mistero intorno a questa storia crescerà quando uno delle due verrà ritrovata dopo cinque anni priva di coscienza.

Trama prima puntata de La Caccia-Monteperdido: due bambine scompaiono

Le anticipazioni della prima puntata de La Caccia-Monteperdido raccontano che due bambine, Ana e Lucia di 11 anni, scompariranno misteriosamente nel percorso per raggiungere la scuola.

Le indagini non riusciranno a ritrovarle, ma dopo 5 anni, un incidente stradale svelerà che Ana è ancora viva. A questo punto, Sara Campòs e Santiago Baìn prenderanno il caso (precedentemente trattato da Victor Gamero) e cominceranno a volerci vedere più chiaro nella faccenda accaduta 5 anni prima. Ana, in seguito all'incidente, sarà priva di coscienza a causa di una commozione cerebrale, mentre il conducente dell'auto morirà nell'impatto. Ma che fine ha fatto Lucia, la bambina che era scomparsa con lei?

Grazie all'intuito di Victor si arriverà a scoprire un nascondiglio dove probabilmente le ragazze erano tenute prigioniere, ma si appurerà che il sequestratore ha dato fuoco a tutti gli elementi riconducibili a qualche traccia da seguire e, probabilmente, è fuggito con Lucia.

La caccia, spoiler prima puntata: Sara e Santiago sulle tracce di Lucia

I due poliziotti si metteranno alla ricerca di Lucia e conteranno sulla testimonianza di Ana: la ragazza, infatti, sarà l'unico collegamento tra presente e passato.

Sfortunatamente però, per lei non sarà possibile tracciare un identikit poiché il sequestratore aveva sempre avuto il volto coperto. La trama della prima puntata rivela che Sara e Santiago riusciranno a scoprire che il rapitore risiede nello stesso paese.

La fiction La caccia-Monteperdido ha riscosso un successo straordinario in Spagna dove già si sta pensando alla seconda stagione. La serie campione d'ascolti si compone di otto episodi che andranno in onda in quattro puntate in prima serata su Canale 5.

La nuova fiction debutterà il 10 novembre e proseguirà ogni domenica. Megan Montaner, la protagonista, ha rivelato in una recente intervista che interpretare questo ruolo è stato molto bello, ma anche molto faticoso per lei. Per molte scene di azione, infatti, si è resa necessaria una preparazione fisica adeguata. Inoltre, la serie televisiva, avrà anche una trama rosa, parallela a quella noir. Non resta che seguire La caccia-Monteperdido e scoprire quale sarà il destino dei personaggi.