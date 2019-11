La Caccia Monteperdido giungerà alla sua ultima puntata domenica, 1° dicembre e sarà ricca di colpi di scena. Nella quarta puntata della serie televisiva spagnola, Sara arriverà alla verità e sarà più terribile di quanto si aspettasse: a Monteperdido bisognerà metabolizzare un lutto. Ritrovare Lucia, inoltre, sarà molto difficile e solo grazie alla tenacia e al frammento di un discorso, la sergente ricorderà il luogo in cui si trova la ragazza.

Anticipazioni La Caccia Monteperdido, quarta puntata 1° dicembre: Sara arriva all'identità del rapitore

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de La Caccia Monteperdido raccontano che per la sergente Sara Campos la verità sarà dura da raggiungere. La scomparsa di Ana desterà dei forti dubbi negli inquirenti, perché si comincerà a pensare che la ragazza abbia tenuto nascosto un particolare importante ai fini delle indagini.

I genitori della giovane saranno in apprensione per aver perso la figlia appena ritrovata e intanto si organizzeranno delle battute di ricerca in tutta la zona.

Nonostante l'intensità delle ricerche, soltanto quando forse sarà troppo tardi, Sara riuscirà finalmente a scoprire la verità sul rapitore: l'identità dell'uomo rivelerà una realtà più terribile di quanto si immaginasse.

Spoiler La Caccia Monteperdido, ultima puntata: la Campos molto provata dalle indagini

La trama della quarta puntata de La Caccia Monteperdido rivela che il prezzo da pagare per arrivare alla verità sull'identità del rapitore sarà molto alto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A Monteperdido ci sarà un lutto terribile da elaborare in seguito ad una testimonianza e, mentre il paesino si appresterà ad affrontare la dura realtà, la Campos continuerà a pensare che qualcosa non quadra.

La sergente Campos sarà molto provata dagli ultimi avvenimenti e tutto si ripercuoterà anche sulla sua sanità mentale. Nonostante sarà allo stremo delle sue forze, Sara non avrà nessuna intenzione di abbandonare Monteperdido senza prima aver ritrovato e riportato a casa sana e salva Lucia.

Solo attraverso una provvidenziale apparizione riaffiorerà nella mente della sergente una conversazione che la porterà a capire dove si trova Lucia. Il luogo in cui la ragazza è tenuta prigioniera verrà finalmente alla luce: Sara riuscirà a portare a termine e la sua missione?

La Caccia Monteperdido con la puntata di domenica 1° dicembre chiude la sua prima stagione. L'avvincente fiction è tratta dal romanzo best seller di Augustín Martinez "La Caza - Monteperdido" ed ha avuto un successo enorme in Spagna, dove si sta già pensando a girare la seconda stagione.

La protagonista, Megan Montaner, è molto amata dal pubblico, anche per la sua interpretazione di Pepa nella nota soap Il Segreto.