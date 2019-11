Cosa c'è tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche settimana, e più precisamente da quando i due ex di Uomini e donne sono stati visti insieme in varie occasioni. La giovane influencer, stanca di sentire voci non vere sul suo conto, ha usato i social network per chiarire che il dj è soltanto un amico e che lei è felicemente fidanzata.

Nicole e Andrea non stanno insieme: la precisazione di lei

Nicole Mazzocato non è la nuova fiamma di Andrea Damante: questa è l'ultima notizia che è trapelata sul chiacchierato dj. A smentire le voci di flirt che sono circolare in queste settimane, è stata la stessa influencer in alcune risposte che ha dato su Instagram a chi le chiedeva delucidazioni a riguardo.

Dopo aver taciuto a lungo sul gossip che la voleva molto vicina all'ex di Giulia De Lellis, il volto di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza inviando commenti inequivocabili ai suoi followers.

A chi di recente l'ha accusata di frequentare in gran segreto il "Dama", dunque, la giovane ha fatto sapere: "I problemi ve li fate solo voi fan accaniti. Il mio ragazzo è la persona più tranquilla del mondo, si fida di me e io di lui".

Insomma, l'ex corteggiatrice del dating-show Mediaset ha confermato di essere ancora fidanzata con Thomas Teffah, lo stesso che alcune settimane fa aveva rimosso dal suo account le foto di coppia dopo aver appreso del presunto flirt tra la sua compagna e l'ex tronista. "Il caos lo create voi per niente", ha aggiunto Nicole sui social network qualche ora fa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Damante ufficialmente single dopo l'addio a Giulia

La Mazzocato ha specificato che genere di rapporto ha con Damante, con il quale è stata avvistata in discoteca a Milano un paio di sere fa: "Io sono fidanzata e lui è diventato un amico".

La bella Nicole ha anche raccontato ai fan di aver cambiato idea su Andrea dopo averlo conosciuto ma "sono innamoratissima del mio ragazzo e non vedo l'ora che arrivi".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, respinge al mittente tutte le accuse che le sono state rivolte di recente, soprattutto dopo aver taciuto sul gossip che la voleva sentimentalmente legata al dj siciliano.

Rispondendo ad alcune piccate domande dei followers di Instagram, inoltre, l'influencer ha confermato di essere stata a casa di Damante nei giorni scorsi, ma non da sola: con loro, infatti, ci sarebbero state tante altre persone che fanno parte del loro gruppo di amicizie.

L'ex tronista di U&D, dunque, è ancora ufficialmente single: da quando ha chiuso con Giulia De Lellis, Andrea sembra non riuscire a trovare pace in amore, nonostante venga spesso accostato ad una ragazza diversa.