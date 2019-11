Un protagonista principale della popolare soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5 questa estate, continua ad essere al centro dell’attenzione. Si tratta dell’attore Can Yaman, che si è fatto conoscere anche in Italia vestendo i panni dell’imprenditore Ferit Aslan. Secondo un’indiscrezione lanciata da un noto settimanale italiano, il 29enne potrebbe tornare presto ad occupare nuovamente la rete ammiraglia Mediaset ma in una nuova serie televisiva prodotta addirittura nel Bel paese.

I telespettatori potrebbero rivedere Can Yaman sul piccolo schermo italiano

L’attore turco Can Yaman che ha stregato le fan italiane per tutta l’estate 2019, continua a far parlare di sé. Nonostante la telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore abbia chiuso i battenti da più di due mesi, sul web continuano a circolare scoop sull’interprete di Ferit Aslan. In particolare il 29enne di origini turche che è stato in grado di incollare sul piccolo schermo italiano milioni di spettatori, la prossima estate potrebbe tornare ad occupare i teleschermi Mediaset.

In poche parole, ci sono parecchie possibilità che il pubblico possa rivedere il proprio idolo nella Serie TV Erkenci Kus, ma questa volta al suo fianco ci sarà la collega Demet Ozdemir. Nel contempo, di recente è stato lanciato un altro clamoroso rumors sulle pagine del settimanale Oggi, che non è passato di certo inosservato. Stando a quanto è stato dichiarato in anteprima sulla rivista diretta da Umberto Brindani, l’attore turco, che l’8 novembre 2019 compirà gli anni, sarebbe in lista per tornare sulle reti Mediaset in anticipo. Per la precisione l’affascinante Can potrebbe recitare in una serie televisiva nostrana.

L’attore turco forse ospite nello studio di ‘Verissimo’

Le bellissime notizie per le ammiratrici dell’attore turco diventato famoso anche in Italia, non sono ancora terminate. Can Yaman conosciuto per aver rivestito il ruolo di Ferit Aslan, oltre a poter essere il volto maschile di un nuovo sceneggiato non ancora prodotto, approderà sul piccolo schermo anche per degli altri motivi. Per iniziare, dopo aver trascorso una vacanza a Napoli, il 29enne turco ha messo piede a Roma per prendere parte ad una puntata della famosa trasmissione “C’è posta per te” condotta da Maria De Filippi.

I telespettatori avranno modo di vedere l’ospitata del loro beniamino preferito a gennaio 2020, e a quanto pare non sarà la sola occasione. Can, che in queste ultime settimane è stato travolto da una folla di seguaci, si mormora che possa partecipare anche ad un altro programma Mediaset per aver firmato un nuovo contratto a Milano. Con molta probabilità il collega di Ozge Gurel farà il suo ingresso nello studio di Verissimo, il famoso talk show di Silvia Toffanin, ma la tanto attesa intervista andrà in onda sicuramente entro marzo.