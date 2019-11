Tutto è iniziato venerdì 1 novembre quando Gaetano Arena è stato ospite di Pomeriggio 5 per raccontare la sua versione dei fatti sullo scontro che ha avuto con il paparazzo Alessandro Fiumara, accusato di averlo "pedinato" e infastidito. Il fotografo è stato difeso dal collega Alan Fiordelmondo, il quale ha dichiarato che il motivo della furiosa lite potrebbe essere legato ad una misteriosa ragazza che l'ex gieffino starebbe frequentando.

Il paparazzo, infatti, ha rivelato che si tratterebbe di una persona già impegnata sentimentalmente e nota al grande pubblico perché spesso presente nei programmi di Barbara d'Urso.

A questo punto, visibilmente incuriosita, la conduttrice napoletana ha chiesto a Gaetano se le affermazioni di Fiordelmondo fossero veritiere. Il modello 22enne ha confermato le rivelazioni del fotografo ma ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli.

Dopo poche ore sui social è intervenuta Deianira Marzano, la quale ha detto di sapere che la ragazza che starebbe frequentando Arena sarebbe Ambra Lombardo. Quest'ultima però ha prontamente smentito il Gossip, attaccando l'influencer partenopea e dicendo che spesso dice cose cattive contro persone che non conosce.

Ambra Lombardo tranquillizza i fan: nessuna relazione segreta con Gaetano

Quando c'è odore di scoop e di gossip, spesso spunta Deianira Marzano.Questa volta l'influencer di Instagram ha fatto una presunta rivelazione scottante sull'ex gieffino Gaetano Arena: "Non so se questo sia vero, ma un'amica del fotografo che è stato picchiato da Gaetano Arena mi ha contattato e mi ha scritto che lui era lì a fare qualche scatto - ha esordito la Marzano - Si dice che abbia qualche flirt con Ambra Lombardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Sinceramente non ho mai chiamato questo fotografo perché non era una cosa alla quale ho dato tanto peso. Poiché sono usciti degli articoli su vari siti, ho deciso di riportare ciò che mi è stato detto".

Successivamente è arrivata la replica dell'ex insegnante, la quale ha smentito categoricamente le indiscrezioni sul suo conto, affermando: "Tale Deianira, che non conosco e che non mi conosce, dice sempre un sacco di cose contro chiunque.

Tranquilli". Anche il fidanzato Kikò è intervenuto scrivendo un ironico "Wow".

Insomma, chi sarà mai la misteriosa ragazza con la quale Gaetano ha un flirt segreto? Finora l'ex concorrente del GF 16 non ha aggiunto nient'altro sulla vicenda, ma non si esclude a priori che prossimamente possano arrivare delle dichiarazioni ufficiali da parte sua.

Gli utenti di Twitter ipotizzano che la donna misteriosa possa essere Elena Morali

Anche il popolo di Twitter è rimasto piuttosto incuriosito dallo scoop di Pomeriggio 5 sul nuovo flirt di Gaetano Arena. Diversi utenti, infatti, sono intervenuti sul social network per fare delle ipotesi sull'identità della persona già fidanzata e spesso opinionista nei programmi di Barbara d'Urso che si starebbe conoscendo con il graphic designer partenopeo.

"Secondo me è Elena Morali la ragazza con cui esce di nascosto", ha scritto un utente. Contrastanti, invece, sono le ipotesi relative a Francesca De André: "Con chi sta uscendo Gaetano? Non sarà mica la De André?"; "Sicuramente non è la De André perché Barbara sarebbe contentissima se si lasciasse con Giorgio. 100% che è Elena Morali". Dunque, al momento per il pubblico sarebbe proprio la showgirl bergamasca la nuova e segreta frequentazione di Arena.