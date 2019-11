Continua il grande successo della fiction televisiva L'Isola di Pietro 3. La serie che vede protagonista Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca è giunta quasi al termine. L'ultimo episodio delle sei puntate è previsto per il giorno 22 novembre 2019 ma mancano ancora numerosi colpi di scena per il finale.

Intanto, le anticipazioni relative relative al 15 novembre rivelano che Leonardo sarà in pericolo mentre Caterina deciderà di non lasciare più il paese. Nello stesso tempo un particolare dettaglio darà il via ad una nuova pista per scoprire cosa è accaduto a Chiara.

Infine, le indagini si concentreranno anche su Irene Manca che scapperà via insieme ad Anna.

Anticipazioni quinto episodio del 15 novembre, Caterina resta a Carloforte

La quinta puntata de L'Isola di Pietro 3 andrà in onda il prossimo venerdì 15 novembre. Le anticipazioni anche in questo episodio confermano numerosi colpi di scena. A Carloforte si continuerà a cercare Irene Manca che dopo aver rapito la piccola Anna dall'ospedale farà perdere le proprie tracce.

Diego avrà un ruolo importante nelle ricerche della giovane e grazie al suo impegno e a quello dei suoi colleghi saranno vicini al suo ritrovamento.

Intanto tra Caterina e Leonardo accadrà qualcosa di sconvolgente che cambierà i suoi piani. Nel dettaglio il proprio istruttore di windsurf sarà in grave pericolo e di conseguenza la nipote di Pietro prenderà le dovute distanze dal nuovo fidanzato. Tale motivo la costringerà a restare in paese e a non partire più con lui.

Elena e Valerio indagano su Chiara

Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3 rivelano anche alcune novità su Elena e Valerio. La coppia continuerà ad indagare sulla morte della giovane Chiara e sul caso ci saranno grandi risvolti. Nel cantiere del padre della ragazza verrà ritrovata un'autovettura ma, ancora una volta, sarà meglio non dare tutto per scontato.

Intanto, il rapporto tra la Sereni e Ruggeri diventerà sempre più difficile.

Il motivo dei loro contrasti sarà dovuto sopratutto ai problemi familiari dei due. La mamma di Caterina non si sentirà 'libera' pensando spesso al suo ex Alessandro, mentre il vicequestore sembrerà preso da troppi sensi di colpa. Cosa accadrà tra i due?

Coloro che non hanno potuto seguire l'ultima puntata de L'isola di Pietro 3 possono tranquillamente rivederla in streaming. Grazie al portale Mediaset Play infatti è possibile rivedere dove e quando si vuole ogni singolo episodio della serie televisiva andato in onda in precedenza.

Basta collegarsi da un Pc, smartphone o tablet. La fiction con protagonista Gianni Morandi vi aspetta il prossimo 15 novembre.