Questa settimana si congeda dal pubblico di Mediaset una delle serie più amate di questo autunno televisivo, "L'Isola di Pietro 3", con protagonisti Gianni Morandi, Francesco Arca e Francesca Chillemi. Venerdì 22 novembre, infatti, andrà in onda in prime time su Canale 5 la sesta ed ultima puntata della terza stagione della serie dove verrà finalmente risolto il caso dell'omicidio di Chiara Spanu mentre Valerio deciderà di lasciare Carloforte.

Qualora non si abbia la possibilità di seguire la sesta puntata su Canale 5, dal giorno dopo sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica dell'ultima puntata

Nello specifico, si segnala che la replica dell'ultima puntata de "L'isola di pietro 3" sarà disponibile solo ed esclusivamente sul sito on demand Mediaset Play. Tale piattaforma, infatti, contiene le repliche di tutti gli episodi della serie già andati in onda, più tutti quelli delle precedenti due stagioni.

È molto semplice trovare nel sito la pagina dedicata alla serie con Gianni Morandi: infatti, basta inserire il titolo nell'apposita barra di ricerca presente nell'home page o cercare la serie fra i titoli proposti. Da non dimenticare che, per guardare le repliche dal pc o dai dispositivi mobili di ultima generazione, è necessario registrarsi gratuitamente al sito e scaricare l'app omonima.

Le anticipazioni

Le anticipazioni dell'ultima puntata ci segnalano che qualcuno si intrufolerà di nascosto nel magazzino dei reperti delle forze dell'ordine e manometterà una delle prove riguardanti il caso di Chiara Spanu.

La prova in questione sarà una delle felpe conservate lì: da qui, Elena e Valerio decideranno di ripartire con le indagini per scoprire l'identità dell'assassino della giovane. Nonostante questo, però, il vicequestore tenterà lo stesso di depistare i suoi colleghi, fronteggiando un nuovo imprevisto. Intanto, Caterina si renderà conto di provare ancora qualcosa per Diego, quando lo vedrà molto vicino a Margherita, la sorella di Chiara.

Il giovane, infatti, dopo aver scoperto di avere una figlia, si sentirà molto vicino a Margherita, l'unica capace di aiutarlo ad affrontare il suo nuovo ruolo di padre della piccola Anna. Al commissariato, le indagini di Elena e Valerio si arresteranno quando Monica confesserà di aver appiccato il fuoco nell'incendio in cui è morta Chiara. La sua confessione, però, non convincerà del tutto Elena, che resterà comunque convinta che la donna abbia deciso di costituirsi soltanto per difendere sua figlia Stella.

Dopo aver chiuso il caso Spanu, Valerio deciderà di lasciare Carloforte per risolvere alcuni problemi riguardanti la sua vita.