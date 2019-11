L'Isola di Pietro 3 giungerà alla sua ultima puntata venerdì 22 novembre. Finalmente tutti i nodi verranno al pettine e i telespettatori potranno scoprire chi è l'assassino di Chiara Spanu. Nella 6^ puntata proseguiranno le ricerche da parte di Elena e Valerio e si sarà sempre più vicini alla verità. Pietro starà vicino anche a Diego, il ragazzo che sua nipote sembra ormai aver sostituito con Leonardo. Valerio, intanto, sarà sempre più intenzionato a lasciare Carloforte.

Anticipazioni L'Isola di Pietro 22 novembre: il protagonista non crede alla versione di Monica

Le anticipazioni della 6^ puntata de L'Isola di Pietro 3 raccontano che venerdì 22 novembre le indagini su Chiara Spanu porteranno alla soluzione del caso. La giovane ragazza aveva perso la vita in circostanze misteriose, vittima di un incendio doloso e con una bambina appena nata. Ma chi avrà appiccato il disastroso incendio?

A questo proposito, quando tutto apparirà ormai perduto, Monica si costituirà. La donna si farà avanti e ammetterà di essere la responsabile della tragedia che ha finito per coinvolgere la povera Chiara, morta tra le fiamme. Pietro, Valerio ed Elena, però, non saranno molto convinti di questa versione e vorranno andare a fondo nella faccenda. I detective avranno il dubbio che qualcuno possa aver convinto Monica a mentire per coprire il vero colpevole.

Valerio vuole il trasferimento

La trama dell'ultima puntata de L'Isola di Pietro rivela che il dottor Sereni si occuperà anche di Diego. Il ragazzo dimenticherà Caterina, che lo ha lasciato perché si era innamorata di Leonardo, e comincerà ad essere sempre più convinto di voler stare insieme a Margherita. Finalmente le indagini degli inquirenti arriveranno ad un punto di svolta e smaschereranno il colpevole: chi sarà?

Quello che è certo è che al termine di tutta questa storia, dopo aver individuato il responsabile della morte di Chiara Spanu, Valerio penserà di chiedere il trasferimento e allontanarsi da Carloforte. Come la prenderà Elena? La donna grazie a lui si era convinta di aver ritrovato finalmente quella serenità che le era mancata a lungo.

L'Isola di Pietro 3 è giunta al termine della sua terza stagione.

La fiction di Mediaset con Gianni Morandi protagonista ha tenuto ancora una volta i telespettatori incollati agli schermi televisivi, appassionandoli ai misteri accaduti a Carloforte, una splendida isola della Sardegna. Quest'anno, Pietro e i detective hanno dovuto affrontare il caso della morte di Chiara, la madre della piccola Anna. La fiction va in onda ogni venerdì a partire dalle 21:20 circa.

Tutte le puntate sono, inoltre, disponibili su Mediaset play dopo la programmazione televisiva: per guardarle è necessario effettuare una registrazione gratuita.