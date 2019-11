L'isola di Pietro 3 si avvia verso la conclusione. In attesa di scoprire cosa accadrà nel quarto appuntamento di stasera 8 novembre, sono già state rilasciate le anticipazioni sulla trama della quinta e penultima puntata. Le vicende accadute negli episodi precedenti hanno aperto altri interrogativi e la morte di Chiara Spanu sarà ancora avvolta nel mistero. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, nel penultimo appuntamento con la serie proseguiranno incessantemente le ricerche di Irene Manca che sembrerà svanita nel nulla.

Intanto Caterina inizierà a cambiare idea sull'intenzione di andare via da Carloforte. Dov'è finita Irene? Cosa deciderà la figlia di Elena? Per avere le risposte a queste e ad altre domande non resta che attendere la quinta puntata, in onda su Canale 5 il 15 novembre alle 21:25.

L’isola di Pietro 3, quinta puntata: trama del penultimo appuntamento

La quinta puntata de L'isola di Pietro 3 inizierà con le ricerche di Irene Manca, responsabile del rapimento di Anna.

Della donna non c'è traccia e le ricerche sembrano non portare a nulla di concreto. Intanto Diego non si arrenderà facilmente e troverà l'appoggio di Elena, Valerio e Pietro i quali si troveranno probabilmente ad un passo dalla verità. Il vicequestore Ruggeri ed Elena dovranno fronteggiare imprevisti e ostacoli, specialmente quando la loro relazione diventerà più seria di quel che pensavano. Nel frattempo, la giovane Caterina rifletterà sulla decisione che aveva preso, di lasciare Carloforte insieme a Leonardo ma finirà col cambiare idea.

I suoi sentimenti verso l'ex campione di vela rimarranno però gli stessi, ma il legame tra i due potrebbe condurre Caterina in una situazione molto pericolosa. Intanto proseguiranno le indagini sulla morte di Chiara e una nuova pista da seguire si concentrerà sull'avvistamento di una misteriosa auto nel cantiere del padre della vittima. A chi appartiene? Che legame ha con l'omicidio di Chiara?

La quinta e penultima puntata de L'isola di Pietro 3 anche in streaming su Mediaset Play

Per i telespettatori che non potranno seguire la quinta puntata de L'isola di Pietro 3 in prima serata su Canale 5, Mediaset offre la possibilità di recuperarla in streaming on demand in qualunque momento.

Ciò è possibile grazie al servizio gratuito disponibile sulla piattaforma di Mediaset Play. Gli utenti possono andare sul sito ufficiale utilizzando un pc oppure scaricare dagli store digitali l'omonima app che permette di visionare i contenuti anche su dispositivi mobili (tablet e smartphone). È bene precisare che la puntata sarà disponibile su Mediaset Play soltanto dopo la messa in onda su Canale 5.