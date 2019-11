La terza stagione de L'Isola di Pietro ha ufficialmente chiuso i battenti nella puntata trasmessa su Canale 5 ieri, 22 novembre. Come era facile aspettarsi, i colpi di scena non sono mancati e il nome di Margherita come colpevole dell'omicidio di Chiara ha sorpreso tutti, dopo una lunga serie di ipotesi e depistaggi. Non solo: Valerio, che sembrava pronto a lasciare Carloforte, ha cambiato idea e ha deciso di vivere il presente insieme ad Elena.

Sarà questo il punto di partenza per la quarta stagione, che difficilmente potrà prescindere da questa coppia? È quanto si chiedono i telespettatori della fiction Mediaset, ansiosi di sapere se le vicende del pediatra Pietro e della sua famiglia avranno un seguito. In effetti, i presupposti potrebbero esserci ma una conferma ufficiale ancora manca da parte dei vertici Mediaset. Lo stesso Francesco Arca lo ha ammesso, rivelando che sarebbe molto felice di riprendere i panni del vice-questore in un eventuale seguito.

Francesco Arca non ha notizie certe sulla quarta stagione

Intervistato dal sito Fanpage.it, Francesco Arca ha parlato della sua esperienza all'interno del cast de L'Isola di Pietro 3. È stata per lui una bella avventura, nella quale ha stretto ottimi rapporti con i colleghi, a partire da Chiara Baschetti. L'attore ha anche ammesso che per il momento non c'è una certezza sul futuro della fiction. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda la quarta stagione, non ho ancora saputo niente.

Sono decisioni che spettano ai piani alti. Da questo punto di vista, noi siamo semplice manovalanza". Ha poi aggiunto di non essere a conoscenza neppure di eventuali sviluppi relativi al personaggio di Valerio che avrebbe bisogno di nuove interessanti sfumature per risultare sempre credibile. Il suo desiderio sarebbe, comunque, quello di proseguire anche in futuro: "Da un punto di vista umano mi piacerebbe tantissimo fare la quarta stagione".

Dubbi anche da Gianni Morandi

Il futuro de L'Isola di Pietro non è certo, come rivelato da Francesco Arca nel corso di una recente intervista. Sarà dunque necessario capire se gli ascolti, inferiori rispetto al passato, basteranno per convincere Mediaset a proseguire con la serie e se ci saranno i presupposti per portare in scena nuovi interessanti sviluppi. Una nuova stagione non potrà prescindere dal suo indiscusso protagonista, Pietro, interpretato da Gianni Morandi ma proprio quest'ultimo di recente ha evidenziato i suoi dubbi.

Alle pagine del settimanale Nuovo, il cantante ha ammesso di essere consapevole di non avere la stessa resistenza di tre anni fa, quando aveva esordito nella serie. Così, infatti, ha confessato: "L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno. E tre anni alla mia età si sentono".