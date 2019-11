Canale 5 trasmetterà oggi 22 novembre l'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3, fiction in cui Gianni Morandi veste i panni di un pediatra alle prese con misteri e problemi familiari. In essa molti nodi verranno al pettine, quanto meno sul mistero principale che ha tenuto banco per tutta la durata della terza stagione: l'assassinio di Chiara. Prima di arrivare al finale, sarà necessario affrontare nuovi sospetti, a partire dalla probabile finta ammissione di colpa di Monica.

Insieme alla curiosità per l'epilogo della serie televisiva, un altro punto interrogativo dei telespettatori attende una risposta. È impossibile, infatti, fare a meno di chiedersi se la quarta stagione verrà prodotta e se in essa ci sarà Gianni Morandi, vero punto di riferimento di una fiction che difficilmente potrà ottenere gli stessi positivi ascolti senza il cantante. Sul suo futuro, però, è lo stesso cantante a non voler dare nulla per scontato.

Gianni Morandi incerto sulla nuova stagione: 'Dipende dalla mia resistenza fisica'

È difficile pensare ad una quarta stagione de L'Isola di Pietro senza Gianni Morandi e il personaggio da lui interpretato. Intorno al pediatra di Carloforte, infatti, ruotano molte delle vicende principali e proprio lui è il punto di riferimento di Elena, Caterina, Diego, ma anche di pazienti e compaesani. Al momento, non è stata fatta nessuna dichiarazione ufficiale in merito ad un possibile seguito della fiction di Canale 5, anche se un finale aperto dell'ultima puntata potrebbe aprire le speranze di ritrovare i vari personaggi anche in futuro.

In attesa di capire se Mediaset darà le risposte che i fan attendono con ansia, è Gianni Morandi a frenare in merito ad una sua ulteriore presenza. Intervistato dal settimanale Nuovo, infatti, il cantante ha spiegato qual è il suo principale motivo di preoccupazione: "L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno. E tre anni alla mia età si sentono”.

Le anticipazioni dell'ultima puntata: Monica si dichiarerà colpevole per l'omicidio di Chiara

La speranza dei telespettatori de L'Isola di Pietro è di scoprire il prima possibile quale sarà il futuro della fiction di Canale 5 e del suo insostituibile protagonista. Prima di allora, però, molti dei quesiti ancora in sospeso dovranno trovare una risposta. Le anticipazioni della puntata di oggi 22 novembre ci dicono, infatti, che Diego ed Elena compiranno delle indagini in merito ad una felpa trovata fuori posto negli archivi della polizia.

Sarà Valerio, a questo punto, ad intervenire per tentare di depistare le indagini. Caterina si renderà conto di non volere un futuro insieme a Leonardo e proverà a recuperare il rapporto con Diego. Ma quest'ultimo avrà altri progetti in mente ovvero formare una famiglia insieme a Margherita per dare due figure di riferimento alla piccola Anna. Improvvisamente, Monica si dichiarerà colpevole per l'omicidio di Chiara ma le sue parole non convinceranno, dando l'impressione che stia cercando di nascondere qualcosa.