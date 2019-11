Il prossimo venerdì 8 novembre andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la quarta puntata della terza stagione de L'Isola di Pietro, la serie televisiva Mediaset con protagonista Gianni Morandi. Secondo le prime anticipazioni, nel quarto appuntamento ci sarà una svolta nelle indagini per quanto riguarda il delitto di Chiara Spano. Infatti verrà indicato come colpevole Franco Portorico. Inoltre, Caterina comunicherà a sua madre Elena di aver deciso di lasciare Carloforte per poter partire con Leonardo.

Spoiler l'Isola di Pietro: Franco accusato del delitto di Chiara

Secondo quanto riportato nelle prime anticipazioni de L'Isola di Pietro, nella quarta puntata ci sarà il ritrovamento della cameriera Lara in fin di vita. Inoltre, questa vicenda potrebbe portare a una svolta decisiva nelle indagini sull'omicidio della madre della piccola Anna. Ma non è tutto, perché Franco Portorico finirà nei guai: quest'ultimo verrà accusato non solo di aver ridotto sua figlia in fin di vita, ma anche di aver ucciso Chiara.

Intanto, il pediatra Pietro Sereni cercherà di stare il più vicino possibile a Ilaria, infondendole la sua forza d'animo in questo periodo così difficile. Infatti, la ragazza dovrà affrontare un ciclo di chemioterapia, in quanto gli è stata riscontrata la leucemia.

Caterina decide di lasciare l'isola di Carloforte

Caterina prenderà un'importante decisione nel corso della quarta puntata: esprimerà alla madre la volontà di voler andare via dall'isola di Carloforte per seguire Leonardo.

La 18enne proverà ad andare avanti dopo la morte del padre, ma soprattutto dopo la scoperta del tradimento di Diego. La ragazza è proprio decisa a non perdonare il ragazzo per quello che le ha fatto, per questo vorrebbe dimenticare tutto dando una svolta alla sua vita. Diego non sarà molto convincente nel dire a Caterina di lasciar perdere l'istruttore di windsurf e sentirà di essere sul punto di perderla.

Di fronte alla sorprendente decisione della ragazza dovrà fare qualcosa per farle cambiare idea

La vicinanza tra Caterina e Leonardo non piace per niente né ad Elena e né a suo padre Pietro. Quindi, è già possibile immaginare il modo in cui prenderanno la decisione della ragazza di lasciare l'isola con una persona molto più grande di lei. La decisione sarà davvero sorprendente, resterà solo da capire se l'istruttore di windsurf potrà lasciare l'isola, visto e considerato che ci sono delle indagini in corso in cui anche lui è legato.

Non resta che aspettare la messa in onda della quarta puntata, per scoprire come proseguiranno le vicende inerenti alla terza stagione dell'Isola di Pietro.