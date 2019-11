Venerdì 8 novembre 2019 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata de L'Isola di Pietro 3. Le anticipazioni raccontano che Caterina e Leonardo saranno sempre più vicini. La giovane, forse per dimenticare Diego, prenderà un'inaspettata decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Inevitabilmente, il rapporto stretto con il maestro di surf la farà allontanare dall'ex fidanzato. Ci sarà un nuovo caso da risolvere legato al ritrovamento della bella Lara, una cameriera dal passato oscuro.

Anticipazioni l’Isola di Pietro 3 puntata di venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre 2019 su Canale 5 in prima serata va in onda la quarta puntata de L'Isola di Pietro 3, con Gianni Morandi nei panni del sagace pediatra Sereni. Stando alle anticipazioni della Serie TV, le indagini intorno alla morte di Chiara prenderanno una piega inaspettata. Tutto cambierà quando al resort verrà trovata Lara agonizzante.

La cameriera sembra essere coinvolta nell'omicidio di Chiara. Che cosa nasconde nel suo passato e quale legame ha con la povera ragazzina?

Le indagini sembreranno portare a Franco, presunto padre della cameriera. L'uomo potrebbe avere un ruolo anche nell'assassinio di Chiara. Nel frattempo, Caterina medita sul suo futuro. Forse nel tentativo di dimenticare l'amore per Diego, finito decisamente male, prenderà la decisione di partire con Leonardo e lasciarsi tutto alle spalle. La novità non verrà affatto presa bene da Elena.

Riassunto terza puntata

Nella terza puntata della fiction l'Isola di Pietro 3 dell'1 novembre 2019 su Canale 5, Valerio ed Elena indagano senza sosta per trovare il colpevole della morte di Chiara. La verità però sembra molto difficile da ricostruire e, giorno dopo giorno, la trama si arricchisce di particolari inquietanti. Caterina sembra aver dimenticato, almeno per il momento, il tradimento di Diego.

La conoscenza di Leonardo, maestro di surf, complicherà le cose. Il ragazzo infatti ha un forte interesse per lei. Caterina, lusingata dai modi gentili e dal fascino di Leonardo, si lega sempre di più a lui.

Repliche puntate L'Isola di Pietro 3: dove vederle

Chi non si perde d'animo è Diego. Disperato per aver perso per sempre l'amore di Caterina, cerca di farle capire che Leonardo non è il bravo ragazzo che crede.

Il surfista sembra voler manipolare la figlia di Elena, ancora non si sa per quale oscuro motivo. Gli avvertimenti di Diego vengono tuttavia sottovalutati da Caterina. Che cosa succederà? In attesa di vedere la quarta puntata de L'Isola di Pietro 3 in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 alle 21: 20 circa, ricordiamo che tutte le repliche degli episodi sono visibili gratuitamente sul portale Mediaset Play.