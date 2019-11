La quinta puntata de L'Isola di Pietro 3 sarà trasmessa da Canale il 15 novembre. Saranno ancora molte le domande senza risposta a Carloforte e l'avvincente giallo proseguirà con la scomparsa della piccola Anna, rapita da Irene Manca. I protagonisti saranno ancora alla ricerca della donna e continueranno le indagini per la morte di Chiara. Inoltre, Caterina cambierà idea sulla sua partenza.

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3, 5^ puntata: Caterina vuole restare a Carloforte, ma ama Leonardo

Le anticipazioni della quinta puntata de L'Isola di Pietro 3 raccontano che i protagonisti faranno di tutto per ritrovare Irene Manca.

La donna ha rapito la piccola Anna e sembrerà essere svanita nel nulla. Nelle operazioni di ricerca Pietro, Elena e Valerio daranno il massimo per arrivare alla verità che sembra vicina e Diego si impegnerà particolarmente al fine del ritrovamento. Intanto, Caterina sarà prossima alla partenza con Leonardo. La ragazza, infatti, ha deciso di lasciare Diego per ricominciare una nuova vita accanto all'istruttore di surf, ma comincerà a ripensare al passo che sta per compiere.

Dopo averci riflettuto attentamente e presa da molti dubbi, Caterina cambierà idea sulla sua decisione e non vorrà più partire con Leonardo, ma per lui continuerà a nutrire gli stessi sentimenti di prima. Proprio ciò che la ragazza prova per lui, però, potrebbe condurla a dover affrontare una situazione di pericolo.

Trama del 15 novembre: continuano le indagini sulla morte di Chiara

La trama della quinta puntata de L'Isola di Pietro 3 rivelano che proseguiranno anche le indagini per la morte di Chiara.

Nei pressi del cantiere di suo padre verrà avvistata un'auto: questa sarà la nuova pista da seguire per gli inquirenti. Per i protagonisti, però, non sarà tutto così semplice come era apparso in un primo momento. Gli investigatori dovranno scavare più a fondo per riuscire a trovare un indizio. Intanto tra Valerio e Elena la relazione diventerà sempre più seria e nasceranno i primi problemi da affrontare.

Qualche imprevisto potrebbe mettere in discussione il loro legame che si complicherà un po' .

L'Isola di Pietro 3 è ormai agli sgoccioli: la quinta puntata del 15 novembre sarà la penultima prima del gran finale. Dopo le riprese di questa nuova stagione, il protagonista Gianni Morandi è dovuto tornare sul set in Sardegna perché il finale era stato spoilerato. Per questo motivo la produzione ha deciso di girarne un altro per non rovinare la sorpresa ai telespettatori.

Chi sarà il colpevole? E cosa deciderà Caterina per il suo futuro? Non resta che aspettare le prossime puntate de L'Isola di Pietro.