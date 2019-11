Continua ad appassionare il pubblico la famosa mini serie televisiva L’Isola di Pietro, che vede come protagonista principale Gianni Morandi ancora una volta nei panni del pediatra Pietro Sereni. Gli spoiler del quinto episodio in programmazione su Canale 5 in prima tv assoluta il 15 novembre 2019, dicono che sembrerà esserci un riavvicinamento tra Elena Sereni (Chiara Baschetti) e Valerio Ruggeri (Francesco Arca).

I momenti di serenità tra la madre di Caterina e il vice commissario infatti dureranno poco, poiché ci saranno delle complicazioni nel loro rapporto, proprio adesso che la loro relazione sta diventando sempre più seria.

Trama del 15 novembre: problemi per Elena e Valerio

Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue la messa in onda della fiction italiana ambientata nella provincia del Sud della Sardegna, e diretta da Umberto Carteni.

Nel quinto e penultimo appuntamento in programmazione venerdì 15 novembre 2019, gli inquirenti saranno ancora alla disperata ricerca di Irene Manca. La rapitrice della piccola Anna sembrerà essere svanita nel nulla. Nel contempo Diego ci metterà tutte le sue forze possibili per riuscire a catturare la sequestratrice della neonata, servendosi della complicità di Pietro. Successivamente Elena e Valerio oltre ad essersi riavvicinati, saranno sul punto di scoprire la verità.

Caterina in procinto di abbandonare l’isola sarda, rifletterà sulla sua imminente partenza, invece Leonardo si troverà in serio pericolo. Mentre i poliziotti cercheranno di fare chiarezza sulla morte di Chiara ci sarà una svolta nelle indagini, per via del ritrovamento di alcune tracce su un’auto situata nei pressi del cantiere del padre della giovane. Quando sembrerà essere tornato il sereno tra Valerio ed Elena, i due faranno i conti con un imprevisto che renderà complicata la loro storia d’amore.

Per finire la nipote di Pietro dopo aver capito molto probabilmente che la soluzione per risolvere i suoi problemi non è quella di scappare, farà un passo indietro rinunciando a partire con il misterioso Leonardo. Nonostante ciò Caterina si potrebbe trovare in una brutta situazione, a causa dei sentimenti che prova nei confronti dell’istruttore di surf.

Riassunto della quarta puntata

Nella quarta puntata che i telespettatori hanno avuto la possibilità di seguire l’8 novembre 2019, in un resort è stata ritrovata la cameriera Lara in fin di vita: questo avvenimento ha segnato una svolta nelle indagini sulla morte di Chiara.

Grazie alle approfondite ricerche delle forze dell'ordine, Franco Portorico, il presunto padre della Spanu si è trovato nei guai, in quanto sospettato come principale colpevole di entrambi i delitti. Successivamente Pietro ha continuato a far sentire la sua vicinanza ad Ilaria, non appena la diretta interessata ha iniziato i primi cicli di chemioterapia. Caterina ha spiazzato la madre Elena, comunicandole una decisione molto importante.

Quest’ultima è venuta a conoscenza che sua figlia, ha intenzione di andarsene da Carloforte con Leonardo. Inoltre la consanguinea del pediatra Sereni ha ricevuto anche una bruttissima notizia da Valerio. Il nuovo vicequestore ha rivelato alla sua collega di poter morire da un momento all’altro, per via di una grave patologia cardiaca di cui soffre.