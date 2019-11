L'Isola di Pietro tornerà nuovamente su Canale 5 con la quinta puntata venerdì 15 novembre, in onda in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento ci rivelano svariati colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Caterina Rovandi (Alma Noce). Nel dettaglio, dopo aver manifestato la decisione di partire con Leonardo Manca, la vita della ragazza sarà in pericolo a causa del suo dietrofront che avverrà proprio alcuni istanti prima di lasciare l'isola. Infine proseguiranno le ricerche della piccola Anna, mentre Elena e Valerio Ruggeri vivranno nuovi momenti di crisi.

Caterina non vuole più partire con Leonardo

Le anticipazioni rivelano degli avvenimenti molto sgradevoli, a partire dall'improvvisa scomparsa della neonata. Dopo il suo rapimento, le forze dell'ordine si muoveranno nelle ricerche per tentare di ritrovarla ed arrestare il colpevole. In seguito tutte le piste porteranno a far ricadere i sospetti su Irene Manca, sparita misteriosamente insieme alla piccola Anna.

Impegnato nelle ricerche anche Diego che chiederà aiuto al dottor Sereni. Intanto Caterina sarà presa dal dubbio, per quanto riguarda la sua storia d'amore con Leonardo, ragion per cui deciderà di riflettere bene sulla sua decisione di lasciare l'isola. Nello stesso momento, l'istruttore di windsurf si troverà in una situazione difficile. A quel punto, le indagini sulla morte di Chiara (Anna Godina) condurranno sulle tracce di un’automobile avvistata nei pressi del cantiere di suo padre, ma qualcosa sembrerà non coincidere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Gli spoiler della penultima puntata de L'Isola di Pietro svelano che Elena e Valerio dovranno affrontare delle complicazione riguardanti la loro relazione, proprio adesso che la storia stava diventando più seria. Per finire, Caterina prenderà la decisione definitiva di non partire più con Leonardo, ma il sentimento che prova per lui potrebbe mettere la Rovandi in pericolo.

Le repliche in streaming su Mediaset Play

Tutti i telespettatori appassionati di questa amatissima Serie TV, potranno aver modo di trovare le svariate puntate trasmesse in queste settimane su Canale 5 in replica streaming online.

Nel dettaglio, infatti vi segnaliamo che i quattro episodi precedenti si potranno rivedere facendo acceso al sito web gratuito Mediaset Play, inoltre è possibile scaricare anche l'apposita applicazione gratuita per tablet e cellulari, grazie al quale è fattibile rivedere tutti i programmi trasmessi in onda tv dalle reti del Biscione tranquillamente dal proprio dispositivo mobile in qualsiasi momento della giornata.