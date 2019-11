Nuovo appuntamento incentrato sulla fortunata serie televisiva italiana L’Isola di Pietro tornata su Canale 5 in prima visione assoluta con la sua terza stagione. Gli spoiler del quarto episodio che il pubblico avrà la possibilità di guardare l’8 novembre 2019 come sempre a partire dalle ore 21:20 circa, dicono che Caterina Rovandi (Alma Noce) si avvicinerà ulteriormente a Leonardo Manca (Raniero Monaco di Lapio) al tal punto da arrivare a fare una scelta inaspettata. La nipote di Pietro Sereni deciderà di abbandonare l’isola di Carloforte in compagnia del campione di windsurf.

Trama del quarto episodio: Caterina annuncia la sua partenza con Leonardo

Nella quarta puntata della fiction diretta da Umberto Carteni e in programma sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 8 novembre 2019, l’isola sarda verrà stravolta da un terribile avvenimento. Gli inquirenti ritroveranno il corpo senza vita di una cameriera chiamata Lara all’interno di un resort. Questa scoperta drammatica darà una svolta decisiva nelle ricerche avviate dalle forze dell’ordine, per far luce sulla misteriosa scomparsa di Chiara.

I sospetti sul probabile colpevole dei due delitti ricadranno su Franco Portocico, il presunto padre della cameriera. Intanto Pietro tenterà di far sentire la sua vicinanza ad Ilaria, che affronterà la chemioterapia. Successivamente il rapporto tra Caterina e il fidanzato Diego entrerà sempre più in crisi. In particolare Elena riceverà una bruttissima notizia dalla figlia. La nipote di Pietro prenderà una drastica decisione riguardante il suo futuro, poiché comunicherà alla madre di aver deciso di lasciare Carloforte con Leonardo.

Riassunto del secondo appuntamento

Nel corso del secondo appuntamento andato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 25 ottobre 2019, Caterina dopo aver recuperato la vista ha ritrovato la voglia di vivere. Nel contempo Diego stanco di dover mentire ha avuto finalmente il coraggio per confessare un suo segreto a Pietro. Quest’ultimo ha appreso che il Marra teme di essere il padre della figlia di Chiara.

Elena e Valerio hanno iniziato a sospettare che la Spanu potrebbe aver avuto una relazione clandestina con il suo professore di lettere. Oltre all’insegnante, anche alcuni compagni di classe della dispersa hanno dato l’impressione di essere al corrente della verità, compresa Stella. Quest’ultima e gli altri alunni infatti si sono rifiutati di collaborare con la polizia. Per terminare il pediatra Sereni ha fatto il possibile per far rimanere in vita la neonata che ha tratto in salvo pur correndo un grosso pericolo, occupandosi di lei nel migliore dei modi.