Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso il tanto atteso confronto tra Lucas Peracchi ed Eva Henger si è concluso con un nulla di fatto. Addirittura, l'ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato l'ascensore ed una volta tornato in studio è letteralmente sbottato contro la 'suocera'. Tutto è iniziato con le pesanti accuse sollevate dall'ex attrice, in cui ha affermato che Lucas Peracchi in più di un'occasione avrebbe alzato le mani sulla figlia Mercedesz.

Dopo il rifiuto della settimana scorsa Eva Henger si è detta pronta ad entrare nell'ascensore di Live per un faccia a faccia con il fidanzato di sua figlia. In realtà quando si sono aperte le porte dell'ascensore l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi si è vista entrare la figlia.

In tutti i modi la giovanissima ha cercato di tranquillizzare sua madre. Mercedesz ha ribadito che la volta in cui piangeva disperata non si trattava per un episodio di violenza, ma perché Lucas l'aveva lasciata.

L'unico episodio in cui Peracchi avrebbe osato, sarebbe stato quello di spaccare uno smartphone.

Quando tra le due donne le cose sembravano andare per il meglio, ha fatto il suo ingresso in ascensore anche Lucas Peracchi. Il personal trainer ancora una volta ha cercato di negare le accuse nei suoi confronti. Qualcosa poi però è andato storto, il comportamento della Henger ha mandato su tutte le furie il giovane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Lucas Peracchi: 'Ero disposto a perdonare Eva'

A scatenare l'ira di Lucas Peracchi sarebbe stato il mancato abbraccio con Eva Henger. La donna ancora una volta ha mostrato una certa perplessità nei confronti del fidanzato della figlia. A quel punto Lucas è uscito furioso dall'ascensore e una volta tornato in studio si è scagliato contro la suocera.

Il personal trainer ha ribadito più volte di non aver proceduto con la denuncia verso la Henger, poi con molto rammarico ha aggiunto: "Ero disposto a perdonare a Eva perché è la madre della mia fidanzata e sarà la nonna dei miei figli".

Nonostante il direttore di Novella 2000 e Barbara D'Urso abbia spronato Peracchi a fare un ulteriore passo verso l'ex naufraga, Lucas ha aggiunto: "Sarò marchiato a vita che sono un violento che picchia la sua donna".

Intanto, Mercedesz Henger nell'ammonire il comportamento di sua madre ha rivelato che la coppia avrebbe dovuto partecipare ad un programma televisivo, ma per via delle accuse su Lucas Peracchi sono stati scartati.

D'altro canto l'ex attrice ha chiesto alla figlia di far sottoporre il suo compagno alla macchina della verità. Affermazione che ha fatto agitare ulteriormente l'ex tronista di Uomini e Donne. Prima di voltare pagina, il live sentiment ha premiato Lucas Pracchi ed giudicato in modo negativo Eva Henger.