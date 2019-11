Nella prossima puntata di Live non è la d’Urso, in onda lunedì sera su Canale 5, colpi di scena assicurati. Tra le tante esclusive, centrale sarà lo spazio che vede protagonista Mercedesz Henger, giovane influencer, e figlia della ben più nota Eva. La notizia che circola in questi giorni ha dell’incredibile. Mercedesz, ha confessato che la mamma le ha svelato la vera identità del padre biologico, che non è Riccardo Schicchi.

È una confessione inaspettata, che nessuno si aspettava. La showgirl, visto il clamore sul web, ha deciso di raccontare tutta la sua verità in esclusiva nel salotto di Barbara d’Urso, al fine di evitare, che la storia venga alterata da Gossip e opinioni infondate.

Eva e Riccardo Schicchi si erano conosciuti in Ungheria

Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono conosciuti in Ungheria negli anni 80. Subito scoccò il colpo di fulmine, tanto che i due nel 1994 si sposarono.

Tre anni prima il matrimonio, i due erano già genitori di Mercedesz. Schicchi, è, sicuramente, una delle personalità più importanti nel mondo pornografico in Italia. Si era separato da Eva, che nel frattempo aveva iniziato una storia d’amore con Massimiliano Caroletti, con cui ha avuto la terza figlia Jennifer, ma il rapporto tra i due era molto stretto. Nel 2012, Riccardo muore a causa di una gravissima forma di diabete.

Malattia che gli aveva portato problemi alla vista e di insufficienza renale. Mercedesz da sempre è stata legata da un grande affetto per Riccardo, che fino a qualche giorno fa, tutti consideravano il suo vero padre.

Mercedesz ed Eva sono state al centro di uno scandalo, che vede protagonista Lucas Peracchi

Le due donne di casa Henger, sono sotto l’occhio delle telecamere e del gossip da varie settimane, per una questione che è stata oggetto di varie interviste a Domenica Live.

Eva, aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di aver picchiato Mercedesz. La vicenda sembrava essersi conclusa nel migliore dei modi, nell'ascensore di Live non è la d’Urso, quando l’attrice ungherese aveva incontrato la figlia, dopo tanti mesi in cui non si erano parlate. Probabilmente, forte di questa unione ritrovata, Eva ha trovato il coraggio di confessare alla figlia una dura verità.

Nello studio di Barbara d’Urso, sicuramente questo sarà un momento molto forte, da non perdere. Puntata ricca di argomenti. Oltre al caso di Mercedesz, infatti, protagonisti di uno scontro che si preannuncia acceso, saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che hanno accettato di scontrarsi con cinque sfere senza peli sulla lingua. Ancora, largo spazio, sarà dato allo scandalo nel mondo della chiesa, e alla tematica del corpo in vendita.