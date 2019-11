La popolare influencer Deianira Marzano, ieri, ha commentato una segnalazione che le è arrivata riguardo l'ex tronista Luigi Mastroianni. Secondo quanto rivelato, quest'ultimo avrebbe avuto una relazione segreta quando stava ancora insieme a Irene Capuano, sua scelta a Uomini e donne. La segnalazione è arrivata a Deianira tramite una ragazza, anche se non è ben chiaro se l'influencer sia in possesso di fotografie per testimoniare quanto riportato.

Nonostante ciò, la Marzano ha immediatamente commentato questa rivelazione sul suo profilo social, accusando quindi l'ex tronista di Uomini e Donne di aver tradito la sua ex fidanzata. Le sue parole non sono passate inosservate, tanto che Luigi ha deciso di rispondere molto duramente a queste accuse.

Luigi Mastroianni vuole querelare Deianira Marzano

Luigi Mastroianni non ha preso bene l'accusa che gli è stata fatta tramite social network ed ha subito deciso di rispondere in modo molto duro a Deianira, mostrando tutta la sua rabbia per questa grave insinuazione.

Mastroianni qualche ora fa ha pubblicato dei video in cui si scaglia contro l'influencer, arrivando a minacciare di querelarla per le accuse che gli ha rivolto. Luigi ha spiegato che Deianira si è completamente inventata la storia della presunta relazione che lui avrebbe avuto durante la sua storia con Irene, dicendo che si tratta di un'accusa gravissima che lo ha spinto non solo a difendersi sui social, ma anche a pensare di intraprendere vie legali per denigrazione.

L'ex tronista ha affermato che per fare certe affermazioni è necessario avere delle prove e che, avendo la coscienza pulita, non ha nessuna intenzione di parlare ancora dell'argomento. Ha, inoltre, specificato che ci penserà il suo avvocato.

Luigi parla nuovamente di Irene Capuano

Dopo questo video molto forte in cui ha annunciato di voler querelare Deianira, Luigi è stato bersaglio da tantissime domande da parte dei fans sui social.

La maggior parte di loro ha chiesto come sono andate realmente le cose tra lui ed Irene Capuano, che si sono conosciuti ed innamorati durante il suo trono a Uomini e Donne. Per via delle numerose richieste Mastroianni ha deciso che era arrivato il momento di fare chiarezza anche su questo argomento, ed ha spiegato che in questa storia non ci sono né vittime né carnefici. Ha sottolineato che il fatto che esca con gli amici e si faccia vedere felice non significa che ha dimenticato una storia di 7 mesi, ma semplicemente che ha il suo modo di reagire alla fine di una relazione.

I fans non hanno negato di sperare ancora in un ritorno di fiamma tra Luigi e Irene, ma a quanto pare è stato lo stesso ex tronista a spiegare che si tratta di un capitolo chiuso.