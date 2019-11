Luigi Mastroianni è di nuovo protagonista della cronaca rosa di questi ultimi giorni. L'ex tronista siciliano è stato pesantemente accusato da Deianira Marzano di aver tradito l'allora fidanzata Irene Capuano con un'ex corteggiatrice di Uomini e donne di nome Giulia Costa. Proprio ieri, mercoledì 19 novembre, Mastroianni ha risposto alle dure dichiarazioni dell'influencer partenopea dichiarando che avrebbe deciso di prendere dei provvedimenti legali contro la donna.

L'ex tronista si scaglia duramente contro la Marzano

Riguardo al Gossip che lo vedrebbe insieme all'ex corteggiatrice milanese Giulia Costa, Luigi Mastroianni ha spiegato che è una storia priva di fondamenta inventata di sana pianta da Deianira Marzano per pura pubblicità. "Questa persona si è inventata che io avevo una relazione durante il mio fidanzamento. A me non piace creare diatribe, ma a questo punto devo difendermi sui social per poi agire per vie legali", ha dichiarato il dj siciliano riferendosi all'influencer Deianira.

Infine, Mastroianni ha chiosato dicendo che la Marzano non può raccontare dei pettegolezzi senza che vi siano delle prove certe o delle verifiche ben precise e che si sente profondamente offeso dalle sue affermazioni. Per tale motivo, l'ex tronista avrebbe intenzione di denunciare Deianira, che per ora non si è ancora espressa a riguardo. Insomma, come andrà a finire questa storia e chi dei due avrà ragione? Chissà, prima o poi la verità dei fatti verrà a galla.

Luigi Mastroianni torna a parlare della sua ex Irene Capuano

Oltre a replicare alle accuse di Deianira Marzano, Luigi ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, tra cui una sulla storia con la sua ex fidanzata Irene Capuano. Il ragazzo ha raccontato: "Non si dimentica niente. Le relazioni hanno semplicemente un inizio e una fine. Come ho già detto, qui non ci sono né vittime e né carnefici" Quindi, stando alle dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne, si potrebbe dedurre che non ci sia stato alcun tradimento nei confronti della Capuano e che molto probabilmente i due si siano lasciati perché la passione si sarebbe affievolita nel tempo o forse per altre motivazioni non rivelate.

Nonostante ciò, Luigi Mastroianni continua a dedicarsi alle sue passioni, ai divertimenti con gli amici e al suo lavoro per riuscire a metabolizzare la rottura e coltivare l'amore verso se stesso. A chi invece spera ancora in un ritorno di fiamma con Irene, Luigi ha risposto: "È un capitolo chiuso". Insomma il bel dj ha le idee piuttosto chiare in fatto di sentimenti, e a quanto pare che per ora sia single dopo aver smentito il flirt con l'ex corteggiatrice Giulia Costa.