Nonostante la rottura con Irene Capuano sia stata ufficializzata alcune settimane fa, negli ultimi giorni Luigi Mastroianni è tornato al centro del Gossip a causa di alcune segnalazioni sul suo conto. Deianira Marzano, in particolare, ha riportato la notizia secondo la quale l'ex tronista di Uomini e donne sarebbe stato avvistato a Barcellona in compagnia di una ragazza, anche lei un volto del programma di Maria De Filippi.

La 'Terribile' ha anche insinuato che questa frequentazione andrebbe indietro nel tempo, arrivando a lanciare il sospetto che essa fosse già in essere quando Luigi e Irene erano ancora una coppia. E proprio queste parole non sono piaciute affatto al dj siciliano che, affidandosi ad Instagram, ha pubblicato un video nel quale si è detto pronto a passare a vie legali contro l'influencer napoletana.

Uomini e donne gossip: Luigi Mastroianni stanco delle critiche

Ha sorvolato per mesi ma ora Luigi Mastroianni ha perso la pazienza, davanti alle ripetute insinuazioni sul suo conto.

Lui stesso lo ha ammesso nel suo profilo Instagram dove ha pubblicato un lungo sfogo contro Deianira Marzano e le continue bugie da lei portate alla ribalta. L'ex tronista di Uomini e donne ha così affermato: "Mi ha appioppato più di 5-6 love stories prive di fondamento e di prove. Fino a qui ho lasciato correre, la gente parla, è l'altra parte della medaglia". Ma qualcosa è cambiato quando la napoletana ha cominciato quella che Luigi ha definito una campagna denigratoria contro di lui, in merito ad una possibile frequentazione ai tempi del suo fidanzamento con Irene Capuano.

Per tale motivo, ha deciso di non stare più a guardare. Ha così continuato nel suo sfogo: "Un conto è riportare, un conto è infangare delle persone, mettendo delle persone in mezzo che non c'entrano niente (...) Mi trovo costretto a difendermi sia sui social che per vie legali. L'unica persona a cui dovrà parlare è il mio avvocato". Luigi ha quindi promesso di pubblicare sul web gli ulteriori esiti di questa querelle.

Le parole di Deianira Marzano

Ma quali sono le parole che hanno fatto arrabbiare Luigi Mastroianni, volto noto del programma Uomini e donne? La contesa riguarderebbe il viaggio a Barcellona in compagnia di Giulia Costa, ex corteggiatrice ed amica di Cecilia Zagarrigo. L'influencer avrebbe palesato il sospetto che tale flirt fosse iniziato già ai tempi in cui lui era fidanzato con Irene Capuano. Così, infatti, ha ipotizzato: "È vero che adesso lui è single e può fare quello che vuole, ma non è giusto che si mostri come qualcuno che non è.

Lui è un gran furbacchione, e se adesso può fare quello che vuole, non lo poteva fare al tempo in cui stava con Irene". E come ha preso la Capuano questo clamore mediatico? Sebbene, la giovane romana preferisca non aggiungere nulla sulla questione, un suo gesto non è passato inosservato ai fan. Ha, infatti, smesso di seguire Luigi su Instagram anche se lui, ad oggi, non si è comportato allo stesso modo.