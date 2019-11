È passato poco più di un mese e mezzo da quando Emma Marrone ha usato i social network per informare i fan di doversi fermare per un problema di salute. Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti pubblicamente per fare l'in bocca al lupo alla cantante, c'è anche l'ex Marco Bocci. Intervistato di recente sulle belle parole che ha rivolto alla pugliese, l'attore ha fatto sapere di essersi spaventato in un primo momento perché lei non gli rispondeva al telefono: da qui la decisione di scriverle un messaggio su Instagram.

Bocci dalla parte di Emma: 'Volevo farle arrivare il mio messaggio'

Emma Marrone ha da poco subito un delicato intervento per la rimozione di un tumore ma, nonostante questo, non si tira indietro dal lavorare sodo e tutti i giorni. Mentre l'artista è in giro per l'Italia per promuovere il nuovo album "Fortuna", una sua vecchia fiamma ha commentato il problema di salute che l'ha costretta a fermarsi a settembre scorso per circa un mese.

Marco Bocci, interpellato dal "Corriere della Sera" sulle belle parole che ha scritto su Instagram quando è trapelata la notizia della malattia dell'ex fidanzata, ha fatto sapere: "Mi ero spaventato. Avevo provato a chiamarla, ma aveva il telefono spento. Volevo farle arrivare il mio messaggio".

"Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca...", è questo il tenero pensiero che l'attore ha condiviso sul suo profilo non molto tempo fa, citando il brano che Vasco Rossi ha scritto per la "Brown" ("Io sono bella").

Sapendo che Emma presto debutterà al cinema nel nuovo film di Gabriele Muccino, il giornalista ha chiesto a Bocci se un giorno gli piacerebbe dirigere la Marrone su un set: "In effetti, chi lo sa?", è stata la risposta del marito di Laura Chiatti.

Attesa per l'incontro in Tv tra Belen ed Emma

Le belle parole che Marco Bocci ha speso per lei, non sono l'unica ragione per la quale Emma Marrone è al centro del Gossip ultimamente.

Da quando è tornata al lavoro dopo l'operazione, non passa giorno che la cantautrice non finisca su tutti i siti per qualche curiosità che riguarda il suo privato, oppure per qualche dichiarazione particolare che rilascia.

Non molto tempo fa, per esempio, la salentina si è resa protagonista di una gag che è diventata subito virale. Mentre chiacchierava con i fan in un centro commerciale, la 35enne si è lasciata andare all'imitazione di Belen Rodriguez: "È Di Martino o De Martino?", ha detto l'artista usando la voce dell'argentina.

Questa notizia torna di moda in queste ore perché oggi, sabato 2 novembre, andrà in onda su Canale 5 la puntata di "Tu si que vales" nella quale sarà ospite proprio Emma. C'è grande curiosità, infatti, nel vedere come si comporteranno la cantante e la showgirl davanti alle telecamere, soprattutto dopo la parodia che la prima ha fatto di colei che qualche anno fa le portò via il fidanzato Stefano De Martino.