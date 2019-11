Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati di nuovo al centro del Gossip. I due ex protagonisti del Grande Fratello si stanno frequentando di nuovo. A mettere la parola fine alla conoscenza con il suo ex coinquilino era stata proprio la 21enne umbra. Per la precisione tutto era cominciato con un sondaggio lanciato sui social da Daniele, in cui aveva tirato in ballo Erica Piamonte. Inoltre, Dal Moro aveva diffuso alcune chat private scambiate con la Nasoni.

Il comportamento del veronese, aveva scatenato la gelosia dell’ex gieffina.

Oggi, sembra che le cose tra i due siano nuovamente cambiate. La ‘ragazza dal cuore di latta’, dopo essersi sottoposta alle domande dei fan, ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Agli utenti che le hanno chiesto in quali rapporti sia con Daniele, Martina ha risposto: “Siamo due persone che litigano tanto, perché abbiamo due caratteri fortissimi”.

Poi la giovane ha aggiunto: “Ci vogliamo bene veramente”.

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha ammesso di essere tornata sui suoi passi poiché avrebbe raggiunto una sicurezza che non si sarebbe mai aspettata di avere. Purtroppo però la Nasoni, nel parlare del riavvicinamento con Dal Moro, ha puntato il dito contro un’altra coppia: stiamo parlando di quella formata da Erica Piamonte e Taylor Mega.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Martina: presa di mira dai fan di Erica Piamonte e Taylor Mega

Martina Nasoni è finita nel mirino del web per alcune affermazioni fatte nei confronti di Erica Piamonte e Taylor Mega. La 21enne, dopo aver confermato in ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro, ha puntualizzato che lei e l’ex gieffino formano una coppia vera: “Non abbiamo bisogno di inventarci le cose come fanno Erica e Taylor per fare spettacolo”.

Ovviamente, l’affermazione della Nasoni ha scatenato l’ira delle fan delle sue dirette interessate. Alcuni utenti hanno chiesto a Martina, come mai avesse espresso un attacco gratuito nei confronti delle sue due ex coinquiline. La replica dell’ex vincitrice del GF, anche in questo caso, si è rivelata tutt’altro che pacata: “Sono stanca di tutto e di tutti. Dico solo quello che penso”.

Daniele Dal Moro: ‘Relazione malata’

Prima di un nuovo litigio con Martina Nasoni, Daniele Dal Moro aveva espresso un giudizio piuttosto duro sulla frequentazione con la sua ex coinquilina.

Dopo una chiacchierata con alcuni follower, il veronese aveva definito la conoscenza con Martina una ‘relazione malata’. Il giovane aveva precisato di non avere per forza bisogno di una ragazza al suo fianco. Secondo lui, una liaison per essere duratura, ha bisogno di iniziare col piede giusto. Chissà che questa non sia davvero la strada giusta per Martina e Daniele.