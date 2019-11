Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 4 sullo speciale 6 mesi dopo, riportano dei clamorosi colpi di scena. La puntata andrà in onda su Real Time il prossimo 5 novembre, ma è già possibile scoprire cosa è successo a ciascuna coppia. Infatti, sul portale a pagamento Dplay, il programma è stato trasmesso in anteprima lo scorso 29 ottobre. A quanto pare molte cose sono cambiate dall'ultima volta.

Nel dettaglio, ci sono stati dei sorprendenti risvolti destinati a lasciare il pubblico a bocca aperta. Come riportato da 'TvBlog', Cecilia e Luca hanno divorziato per scelta di lui. Ci sono delle grosse novità anche per Fulvio e Federica e per Ambra e Marco. I primi si sono rivisti e, per l'occasione, si sono baciati davanti alle telecamere della nota trasmissione.

Fulvio e Federica si baciano

Ambra e Marco hanno confermato il divorzio.

Tempo fa, dopo la decisione di lei di voler rompere il matrimonio, l'uomo aveva affermato di non volerci avere più niente a che fare ed aveva escluso ogni forma di amicizia. A distanza di sei mesi, però, tra i due c'è stato un riavvicinamento particolare. A sorpresa, Marco e Ambra sono diventati molto amici e tra loro c'è tanta stima e affetto.

Il vero colpo di scena sono stati indubbiamente Fulvio e Federica.

Sei mesi fa avevano scelto di divorziare per incompatibilità. I due, infatti, litigavano abbastanza di frequente. In tutto questo tempo, a quanto pare, le cose sono cambiate completamente. Federica e Fulvio durante lo speciale si sono concessi un bacio a stampo. Nonostante questa parentesi, hanno confermato la scelta di divorziare. Federica ha ammesso di essere stata un po' acida nei confronti dell'ormai ex marito. Lui, invece, non ha escluso ad una possibile amicizia in futuro.

Cecilia e Luca: situazione precipitata per i due

Infine, per quanto riguarda l'unica coppia che aveva deciso di rimanere sposata, Cecilia e Luca, le cose sono precipitate. Come si evince dalle anticipazioni, il matrimonio è durato solamente 36 ore e a prendere la drastica decisione è stato lui. Nello specifico, una volta terminate le registrazioni, Luca ha avuto modo di rifletterci sopra ed ha scelto di concludere questa convivenza e di fare ritorno a Roma.

Cecilia, durante lo speciale 6 mesi dopo di Matrimonio a prima vista 4 ha ammesso che questa scelta, in un primo momento, l'aveva amareggiata e delusa. In seguito, però, ha compreso il tutto ed ha perdonato Luca. Oggigiorno, tra i due ex coniugi si è instaurato un buon rapporto di amicizia.