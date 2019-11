Terminato lo speciale di Real Time di Matrimonio a Prima Vista - Sei mesi dopo, le coppie partecipanti sono state raggiunte dai microfoni di Fanpage. Dall'intervista i telespettatori sono venuti a conoscenza in quali rapporti siano realmente Luca Serena e Cecilia De Stefanis.

La coppia non è riuscita a superare la quotidianeità: Luca fin da subito è sembrato titubante nella convivenza con la moglie.

A sorpresa però, il concorrente aveva deciso di non divorziare con Cecilia, salvo poi fare retromarcia pochissimi giorni dopo. Comportamento che ha deluso molto la De Stefanis. Durante lo speciale del reality trasmesso lo scorso 5 novembre, Luca e Cecilia sembravano propensi ad instaurare un rapporto di amicizia.

Da quanto emerso nell'intervista di Fanpage la coppia sembra essere molto lontana. Lo stesso Luca ha ammesso: "Questo per noi è un momento di stallo, più no che sì".

D'altro canto Cecilia ha replicato di non sapere cosa avverrà tra lei ed il suo ex marito in futuro. La De Stefanis poi ha puntualizzato, confermando le dichiarazioni di Luca: "Per ora siamo in rapporti abbastanza freddi, non ci sentiamo".

Cecilia ancora oggi sembra non aver ben digerito il comportamento del suo sposo. Come spiegato in puntata, la giovane avrebbe prerito ricevere subito il 'no' da parte di Luca e non dopo 36 ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Tale comportamento da parte dell'ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista è stato criticato duramente anche sui social. Molti telespettatori hanno etichettato lo sposo di Cecilia come un uomo falso. Vista la grande affinità mostrata dalla coppia, nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo simile. Per questo molti fan del programma sono rimasti delusi, così come la stessa protagonista.

Luca e Cecilia su Instagram: lui menziona l'ex moglie, lei no

Luca Serena e Cecilia De Stefanis archiviata l'esperienza di Matrimonio a Prima Vista hanno commentato il loro percorso sui social.

Luca ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae da solo in cui ha cercato di ribadire la sua versione dei fatti: "L'unico rimorso è quello di aver detto sì a Cecilia in quel frangente". Nonostante tra i due l'avventura non sia proseguita nel migliore dei modi, l'ex concorrente ha speso delle belle parole verso la De Stefanis: "A prescindere da come sia andata, ringrazierò sempre Cecilia per essermi stata accanto".

Al contrario di quanto fatto da Luca, Cecilia ha postato una foto da sola ma non ha menzionato il suo ex marito. La giovane ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno supportata in questo suo viaggio e tutti coloro che si sono mostrati affettuosi nei suoi confronti. Infine, la De Stefanis ha confessato di voler trarre solo il lato positivo di questa sua 'pazza' esperienza, tanto da essere felice di come è nel bene e nel male.