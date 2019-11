Martedì 5 novembre su Real Time è stata trasmessa una nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista. Tra i telespettatori del programma c'era grande attesa per la messa in onda dello speciale, visto che i protagonisti si sono raccontati a sei mesi di distanza dall'ultimo episodio. Dall'ultima puntata per i partecipanti sono cambiate tante cose. Nella serata di ieri, Luca Serena e Fulvio Amoruso sono finiti nel mirino del web per le decisioni prese.

Luca e Cecilia: fan delusi

Luca e Serena dal primo incontro a sorpresa, avevano mostrato un certo feeling. Per questo motivo al momento di decidere se restare o meno insieme, entrambi aveva detto risposto 'sì'. Una volta spenti i riflettori sulla coppia, i due hanno intrapreso due strade differenti. Nella puntata di ieri, Cecilia De Stefanis ha confidato al team di esperti di essere rimasta delusa dal comportamento di Luca.

Dal racconto della concorrente, è emerso che Luca ha fatto dietrofront: "Doveva rimanere a Roma per più giorni, ma ha deciso di andarsene prima". Da quel momento i rapporti tra i due si sono incrinati tanto che la protagonista di Matrimonio a Prima Vista, ha dichiarato: "Avrei preferito il suo no e da lì avremmo potuto ripartire come amici".

A seguito delle dichiarazioni della De Stefanis, Luca ha fornito la sua versione dei fatti.

Il giovane ha riferito di essere titubante già al momento della scelta finale, ma di aver proseguito con la speranza che le cose cambiassero. Una volta avuta la certezza tra i due non poteva funzionare, l'ex concorrente ha fatto un passo indietro: "Mi spiace se sono scappato così, ma non stavo bene".

Il comportamento di Luca Serena è finito nel mirino del web. I fan del programma credevano molto in questa coppia, ma la scelta del concorrente ha spiazzato tutti.

Su Twitter all'indirizzo di Luca sono arrivati molti commenti negativi: "Ho criticato Federica, ma Luca è il peggio", "Mesi a lamentarci di Ambra e Marco, quando questo è peggio. Almeno loro non hanno finto di essere felici". Come ribadito da Cecilia De Stefanis anche il popolo del web si aspettava una presa di posizione da parte di Luca al momento giusto.

Fulvio e Federica ci riprovano

Durante lo speciale di Matrimonio a Prima Vista è finito nel mirino del web anche Fulvio Amoruso.

Alcuni utenti hanno mal digerito la decisione del toscano, ovvero quella di dare una seconda chance a Federica Maiorano. Sebbene una parte dei social si sia schierato a favore di un ritorno di fiamma, l'altra metà dei telespettatori è stato molto critico.

Nello specifico Federica ha ammesso di essersi pentita di non conoscere a fondo suo marito. La ragazza si è detta infastidita dal comportamento di Fulvio, nel cercare spesso un contatto fisico.

A distanza di sei mesi però la Maiorano avrebbe fatto retromarcia, aprendo ad una conoscenza con il giovane. Al momento tra i due pare che stia nascendo un'amicizia, in futuro nulla è escluso. A dividere ulteriormente il pubblico è stato un bacio scambiato dalla coppia.