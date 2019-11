Megan Montaner tornerà su Canale 5 come protagonista della serie tv spagnola La caccia - Monteperdido, un thriller psicologico che in patria ha riscosso un grande successo, tanto da meritarsi il rinnovo per una seconda stagione. La nuova serie su cui punta Mediaset è un giallo intricato a tinte noir con una buona dose di azione, composto da otto episodi che saranno proposti al pubblico italiano in prima visione assoluta in quattro serate a partire dal 10 novembre alle 21:25.

L’attrice interpreterà Sara Campos, un'agente dell'Unità Centrale Operativa della Guardia Civil, che si occuperà della scomparsa di due ragazzine avvenuta 5 anni prima, un caso apparentemente archiviato che verrà riaperto con il misterioso ritorno di una delle due giovani.

Megan Montaner interpreta Sara Campos, la protagonista de La caccia - Monteperdido

La serie spagnola La caccia - Monteperdido, tratta dal best-seller di Agustín Martínez, è stata trasmessa la scorsa primavera su La1 e andrà in onda anche in Italia sulla rete ammiraglia Mediaset dal 10 novembre in prime time.

Il pubblico di Canale 5 conosce molto bene l'attrice che interpreta la protagonista della serie, Megan Montaner, la cui fama in Italia è dovuta principalmente al personaggio di Pepa Balmes nella soap Il Segreto. Dopo aver interpretato la prima acerrima nemica di Francisca Montenegro, l'attrice si è cimentata in ruoli più complessi come quello di Maria Fuentes nella fiction Senza Identità. Ha inoltre recitato nella produzione italiana Fuoco Amico e in quella italo-spagnola Lontano da Te.

In questa nuova serie interpreta la trentaseienne Sara Campos, un'agente dell'UCO (Unità Centrale Operativa) specializzata in crimini commessi su minori. Nonostante la giovane età ha accumulato molta esperienza ed è determinata e forte. La donna nasconde comunque delle fragilità e dovrà risolvere il caso facendo i conti con i fantasmi del suo passato caratterizzato da esperienze traumatiche che hanno segnato la sua infanzia.

La caccia - Monteperdido: trama della serie con Megan Montaner

Domenica 10 Novembre debutterà su Canale 5 la nuova Serie TV con Megan Montaner, il thriller La caccia - Monteperdido. Il giallo ruota attorno alla scomparsa di due ragazzine di 11 anni, Ana Montrell e Lucìa Castàn, rapite nella vallata di Monteperdido, una città nel cuore dei Pirenei. Il caso rimane irrisolto e viene archiviato fino a che, 5 anni dopo la sparizione, Ana torna in città e resta vittima di un incidente stradale.

La ragazza è confusa e non ricorda dettagli importanti che aiutino gli inquirenti a trovare Lucìa. Per indagare sulla complicata vicenda vengono chiamati da Madrid due agenti dell'UCO, Sara Campos e Santiago Baìn che nell'indagine sono affiancati dal comandante della polizia locale, Victor Gamero.