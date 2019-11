Si intitola "Curon", è una nuova serie italiana a breve in uscita sulla piattaforma Netflix [VIDEO], di cui proprio in questi giorni sono in piena attività le riprese a Curon Venosta, da cui il titolo, comune in provincia di Bolzano. Prodotta da Indiana Production sarà un dramma sovrannaturale in una location ricca di mistero, in cui leggenda e realtà si intrecciano in un mix coinvolgente.

La trama

In uscita nel 2020, la prima stagione di "Curon" consta di sette episodi e seguirà le vicende di una ragazza madre, Anna, e della sua famiglia, composta dai suoi due gemelli adolescenti, Daria e Mauro.

La piccola famigliola torna nel paese d’origine della madre, ma all’improvviso Anna scompare: toccherà ai due figli tentare di ritrovarla scavando nel suo passato sconosciuto e al contempo scoprendo gli oscuri segreti che nasconde la stessa Curon, cittadina apparentemente tranquilla. Non sarà solo una scoperta dei segreti del posto ma anche una ricerca alla scoperta di se stessi, un percorso dal quale inevitabilmente i due fratelli usciranno cambiati e cresciuti.

Lo spettatore verrà coinvolto dai due gemelli in un viaggio alla scoperta di sé e in un vero e proprio dramma in cui realtà e leggenda si mescolano. In più l’elemento sovrannaturale sarà fornito dalla stessa splendida Curon.

Location suggestive e cast della serie

Curon Venosta in Trentino-Alto Adige è un piccolo comune con poco più di duemila abitanti e ha la particolarità di essere caratterizzato da un monumento davvero suggestivo, il campanile di una chiesa del Trecento completamente circondato dal lago di Resia, un bacino creato artificialmente dopo che il paese originario venne evacuato, raso al suolo e sommerso.

Il luogo ha ispirato documentari e romanzi, ora anche la nuova serie Netflix [VIDEO], ed è protagonista di molte leggende, la più famosa delle quali narra che in certe notti ancora si possa sentire il suono delle campane di quel campanile sommerso, campane che erano però state rimosse nel 1950: Curon è un luogo magico e davvero perfetto per un supernatural drama in cui niente è come sembra.

Protagonista e interprete di Anna è Valeria Bilello seguita da Margherita Morchio e Federico Russo nei panni dei gemelli, a cui si aggiungono Luca Lionello, Luca Castellano, Max Malatesta e molti altri.

La serie, presentata in anteprima al FeST di Milano, è diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, le riprese proseguono e si attende il prossimo anno per seguire nelle indagini Daria e Mauro e ammirare i paesaggi del nord e questo particolare villaggio sommerso dal’acqua.

Netflix propone una nuova serie tutta italiana in cui nulla è ciò che sembra e in cui si rischia di imbattersi in se stessi.