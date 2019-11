Mentre gli appassionati spettatori di Stranger Things si arrovellano il cervello pensando a quello che potrebbe accadere nella quarta stagione e si lasciano andare alla costruzione di teorie spesso bizzarre, Netflix si diverte a stuzzicare la curiosità dei fan sui profili social ufficiali. La piattaforma statunitense ha pubblicato un video bloopers con protagonisti David Harbour, Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, accompagnato da una didascalia in cui anticipa l'arrivo di una sorpresa per i fan il 6 novembre.

Non si tratta di un giorno casuale per gli Stranger Things addicted, poichè è la data in cui Will Byers scomparve misteriosamente all'inizio della prima stagione. Anche quest'anno il 6 novembre, che rappresenta il trentaseiesimo 'anniversario' dell'evento (la prima stagione è infatti ambientata nel 1983), i fan potranno festeggiare lo Stranger Things Day e Netflix suggerisce cosa fare per omaggiare questo giorno.

Netflix posta un video bloopers di Stranger Things 3 e anticipa una sorpresa in arrivo il 6 novembre

Netflix ha rilasciato un breve video bloopers in cui ci sono gli attori David Harbour, Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown intenti a girare una di quelle scene della terza stagione della serie in cui lo sceriffo Hopper vorrebbe parlare ai due ragazzini dei tanti baci che si scambiano, comportandosi da genitore aperto al dialogo come gli ha suggerito Joyce.

Più del divertimento della sequenza che mostra la difficoltà di portare a termine la scena e il classico errore di battuta, ciò che ha destato l'interesse degli utenti è stata la didascalia. Nel post si legge: "Se vi piace questo blooper (papera da set) di Stranger Things 3, aspettate di vedere quello che @stranger_things [l'account ufficiale della serie, ndr] ha in serbo per voi il 6 novembre". La piattaforma ha dunque annunciato ai fan l'arrivo di un'imminente sorpresa, che ovviamente si scoprirà solo in quel fatidico giorno.

Il 6 novembre è lo Stranger Things Day: una lista di cose da fare per festeggiare la famosa data

Netflix ha stabilito che il 6 novembre, per gli appassionati fan della serie dei fratelli Duffer, è lo 'Stranger Things Day'. Si tratta di uno stratagemma di marketing messo in atto da Netflix per mantenere sempre viva l'attenzione sulle vicende di Undici, Will e tutti gli altri personaggi dello show. Gli account social ufficiali di Stranger Things hanno pubblicato un post con due foto di Will Byers e una lista di cose da fare per festeggiare una data importante.

Cosa dovrebbero fare i fan per omaggiare l'anniversario della scomparsa del ragazzino nel Sottosopra?

Tra i diversi consigli suggeriti al pubblico nerd se ne possono menzionare alcuni. Tra i più banali c'è l'invito a guardare la serie o ad ascoltare 'Should I stay or should I go', tra quelli più assurdi quello di tradurre un codice segreto russo o di viaggiare in un'altra dimensione. Tra gli altri suggerimenti per omaggiare lo Stranger Things Day ci sono anche: 'dire ahoy a chiunque incontri', 'appendi le luci di Natale', 'impara ad usare la fionda', 'indossa un abito da marinaio', 'distribuisci del gelato', 'disegna cose strane'.

I fan della serie potranno sbizzarrirsi nel mettere in pratica anche uno soltanto dei consigli elencati nella lista.