Cosa bolle in pentola tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Si moltiplicano, infatti, gli avvistamenti dei due ex fidanzati sia in situazioni formali che di svago. Dopo essere stati visti in atteggiamenti complici al karaoke, oggi la napoletana e il romano sono stati paparazzati da una fan fuori da un albergo della Capitale: mentre il ragazzo scattava delle foto vestito in abiti eleganti, l'ex compagna lo osservava da vicino, come un'accompagnatrice molto interessata.

Nilufar e Giordano ancora vicini: l'ultimo avvistamento a Roma

I fan dei "Gilufar" hanno ricevuto un'altra bella notizia nelle ultime ore: il blog "Isa&Chia" ha riportato la segnalazione di una ragazza che stamattina ha incontrato per caso i due ex protagonisti di Uomini e donne.

La fan ha anche inviato al portale di Gossip le foto che è riuscita a scattare fuori dall'albergo romano dove Nilufar e Giordano si trovavano mercoledì 27 novembre.

"Li ho visti insieme fuori da un lussuoso hotel, lui stava scattando e lei lo osservava. La Addati non sembrava lì per lavoro, infatti era in ciabatte. Lei sembrava o un'accompagnatrice o una persona scesa in quel momento da una camera. Mi sono sembrati molto vicini".

In allegato a questo resoconto, ci sono quattro immagini nelle quali si vedono Mazzocchi in abiti eleganti che posa davanti al fotografo e la sua ex concentrata nel guardarlo dal backstage.

La complicità a cena fa gioire i fan

L'avvistamento di oggi fuori da un hotel di Roma, è soltanto l'ultimo in ordine di tempo che vede protagonisti gli ex Nilufar e Giordano. Soltanto pochi giorni fa, su tutti i siti di gossip impazzavano i video del duetto che i due hanno fatto al karaoke dopo aver cenato assieme ad alcuni amici (tra i quali anche Valentina Vignali col fidanzato e Vittoria Deganello).

La napoletana, in particolare, è stata ripresa dai curiosi mentre intonava un brano nel suo dialetto e Mazzocchi cercava di fare altrettanto.

La complicità che i due hanno dimostrato di avere ancora a quasi un anno di distanza dalla rottura, non ha potuto che far piacere a quei fan che sperano in un ritorno di fiamma.

La Addati di recente ha smentito le voci su un possibile ricongiungimento con l'ex, definendo il loro rapporto come "civile": da allora, però, sono diventate quasi all'ordine del giorno le segnalazioni di chi la incontra felice e spensierata in situazioni nelle quali è coinvolto anche Giordano.

I "Gilufar", dunque, potrebbero presto tornare a far sognare migliaia di persone con il loro amore: da quando si sono scelti negli studi di Uomini e Donne, i due ragazzi non sono mai stati dimenticati da chi ha fatto il tifo per loro anche durante la prima edizione Vip di Temptation Island.