Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano al centro del Gossip per un dolcissimo motivo: nelle scorse ore, infatti, la napoletana ha cenato a casa dell'ex fidanzato, confermando di essere rimasta in ottimi rapporti con la sua famiglia. La dedica che la tronista di Uomini e donne ha fatto alla madre e al fratello della ragazzo, riaccende la speranza di chi ancora crede in un ritorno di fiamma dei "Gilufar".

Nilufar a cena con Agostino Mazzocchi e l'ex suocera

È passato quasi un anno da quando Nilufar e Giordano si sono detti addio: negli ultimi mesi, però, sono circolati parecchi gossip sul loro conto, tutti a favore di un presunto riavvicinamento in corso. Dopo essere stati avvistati più volte a Milano nello stesso gruppo di amici, i due ex protagonisti di Uomini e Donne ci hanno tenuto a chiarire che il loro rapporto è esclusivamente basato sulla civiltà.

Se il bel romano è stato pizzicato in compagnia di molte ragazze (una su tutte, l'ex gieffina Alessia Prete), la tronista napoletana non è mai uscita allo scoperto con nessuno dopo la rottura con Mazzocchi; anche per questo motivo, gli irriducibili fan della coppia non hanno mai spesso di sperare in un ritorno di fiamma.

Ieri sera, venerdì 15 novembre, è successo qualcosa che potrebbe alimentare i rumors sui "Gilufar": la Addati, infatti, ha cenato a casa dell'ex fidanzato, condividendo del tempo con Agostino (il fratello di Giordano) e l'ex suocera.

Sono tante le Stories che i presenti hanno pubblicato, ma una in particolare ha colpito: Nilufar, a fine serata, ha lasciato una dolcissima dedica alla famiglia che per circa un anno è stata anche un po' la sua.

Nilufar e Giordano vicini ma lontani: gli ultimi gossip

"Perché casa è sempre casa, e io non me ne sono mai andata", sono queste le bellissime parole che Nilufar ha dedicato alla famiglia Mazzocchi, accompagnandole con la data della giornata che ha piacevolmente trascorso in loro compagnia.

Il dolce pensiero che l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto per il fratello e la mamma di Giordano, non poteva che rendere felici i fan della coppia nata nel programma più di un anno e mezzo fa, soprattutto quelli che ancora sperano in un ricongiungimento.

Sebbene sia la Addati che il romano abbiano più volte precisato che tra loro attualmente c'è un rapporto di civiltà e affetto, sono in tantissimi a credere che il sentimento sbocciato davanti alle telecamere di Canale 5 (prima a U&D e poi a Temptation Island Vip), esista ancora.

Né Nilufar né Giordano, infatti, hanno mai presentato a chi li segue sui social network un nuovo amore dopo la loro rottura: che il tanto desiderato riavvicinamento dei "Gilufar" sia ancora possibile?