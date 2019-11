Domenica 17 novembre, dalle ore 20:35 su La 7, andrà in onda una nuova puntata di 'Non è l'Arena', condotto come sempre da Massimo Giletti. Nel corso della puntata si affronteranno diversi temi, tra cui il matrimonio del cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli. In settimana, infatti, una troupe di 'Non è l'arena' è stata aggredita a Napoli mentre cercava di avvicinarsi al cantante. Nella puntata di domani, inoltre, si affronterà anche il tema del nome della regione dell'Alto Adige.

Troupe di 'Non è l'Arena' sarebbe stata aggredita per un tentativo di avvicinamento a Tony Colombo

Come avvenuto nelle ultime settimane, Massimo Giletti tornerà a parlare del cantante neomelodico Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli. La coppia è da settimane al centro di una inchiesta di 'Fanpage' secondo la quale la coppia avrebbe rapporti con alcuni esponenti della Camorra (in particolare il sito fa riferimento a Nicola Inquieto, condannato a sedici anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso).

Lo scorso mercoledì 13 novembre una troupe di Non è l'Arena ha tentato di avvicinare proprio Tony Colombo, che era impegnato in un evento privato nel centro di Napoli. Alcuni partecipanti a tale evento, alla visione del giornalista e del cameraman, hanno reagito con la violenza e lo hanno aggredito con calci e pugni gli operatori. In tale agguato non avrebbero preso parte né il cantante, né alcun membro del suo gruppo.

Secondo quanto riportato il quotidiano 'Il Giornale', il cantante si sarebbe allontanato non appena sono iniziate le violenze per evitare coinvolgimenti. Sempre secondo il quotidiano, pochi giorni fa Tony Colombo sarebbe stato (a sua insaputa) coinvolto in un evento che si sarebbe svolto senza le dovute autorizzazioni. Probabilmente nel corso della puntata di Non è l'Arena la troupe racconterà l'aggressione subita e potrebbero essere trasmesse le immagini complete di ciò che è avvenuto (una breve anticipazione, di circa 40 secondi. è stata rilasciata dallo stesso programma attraverso i propri profili Facebook e Twitter).

'Non è l'Arena': si affronterà il tema riguardante Alto Adige-Sudtirol

Nel corso della puntata di 'Non è l'Arena' di domenica 17 novembre si parlerà del Trentino Alto Adige. Ad annunciarlo è Michaela Biancofiore, deputata e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige per Forza Italia. Nonostante non vi sia ancora ufficialità, è probabile che si parlerà della questione del nome della regione, che tanta polemica ha creato nell'ultimo mese.

Lo scorso ottobre, infatti, il Consiglio Provinciale di Bolzano ha deciso di abolire il termine Alto Adige: la regione si dovrà chiamare solo "Sudtirol". La stessa Michaela Biancofiore si era detto fortemente contraria, tanto da richiedere al Ministro Boccia di impugnare tale legge. Nel corso della diretta verranno probabilmente affrontati anche altri temi, che tuttavia non sono stati ancora annunciati.

La puntata di 'Non è l'Arena' del 17 novembre sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'La 7'.