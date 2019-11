Oltre la Soglia prosegue con gli appuntamenti della prima serata del mercoledì su Canale 5. Nella quarta puntata del 27 novembre, Tosca Navarro si troverà alle prese con due nuovi pazienti di cui occuparsi. Si tratterà di Diego e Adila: il primo avrà un incidente in palestra, mentre il problema di Adila sono le allucinazioni. Inoltre, la dottoressa Capello sarà sempre più in crisi con suo marito a causa di Agosti.

Anticipazioni Oltre la Soglia, quarta puntata 27 novembre: due nuovi pazienti per Tosca

Le anticipazioni della quarta puntata di Oltre la soglia raccontano che la psichiatra Navarro incontrerà in reparto Diego, il suo nuovo paziente. Il ragazzo si recherà in clinica dopo aver subito un brutto incidente mentre era in palestra: l'intensità del suo allenamento è stata tale da perdere i sensi. Tosca vorrà andare a fondo alla situazione e, per scoprire l'origine del malessere di Diego, avrà bisogno di conoscere l'ambiente che il ragazzo frequenta.

La psichiatra deciderà così di recarsi alla palestra in cui il ragazzo si è sentito male. Nel frattempo, la situazione tra la dottoressa Capello e suo marito andrà a peggiorare: la donna ormai sarà sempre più convinta di sentirsi vicina ad Agosti.

La trama di Oltre la soglia del 27 novembre, rivela che nella quarta puntata, Tosca dovrà risolvere il caso di Adila. La ragazza, italiana con genitori africani, verrà ricoverata in reparto in seguito a delle allucinazioni.

Spoiler Oltre la Soglia, quarta puntata: Adila soffre di allucinazioni

La psichiatra indagherà su quali possano essere le cause che hanno scatenato il disturbo della sedicenne e scoprirà che l'integrazione culturale di Adila è tutt'altro che semplice. Inoltre, la ragazzina si porta dentro anche un rapporto complicato con i suoi genitori. Nel corso della puntata, Diego darà segni di miglioramento, ma prima di essere dimesso vorrà avere un confronto con Bruno.

Oltre la soglia va in onda su canale 5, tutti i mercoledì a partire dalle 21:25.

La protagonista, interpretata da Gabriella Pessio, è una psichiatra che svolge il suo lavoro con una passione ed un coinvolgimento tali da risolvere i casi più difficili. Tosca, avendo a sua volta sofferto di problemi psichiatrici, riesce ad entrare in empatia con i suoi pazienti. Nella vita privata, la psichiatra ha un legame con l'affascinante Piergiorgio Di Muro, un magistrato che non sa nulla del suo passato ed è molto incuriosito dagli atteggiamenti incostanti della donna.

La fiction di Mediaset è considerata da Gabriella Pession uno dei lavori più importanti, anche grazie alla serietà degli argomenti trattati ed il modo in cui è affrontato un tema così complicato come quello dei disturbi mentali.