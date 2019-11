Oltre la Soglia, la fiction di mediaset incentrata sul mondo della psichiatria, sta per giungere al termine. Mercoledi 4 dicembre, infatti, sarà trasmessa la quinta e penultima puntata. Tosca sarà impegnata con il caso di Emma, una ragazza orfana, schiva e silenziosa. La psichiatra dovrà fare i conti anche con i suoi problemi personali, ma dovrà nuovamente trascurarli, perché due ragazzi fuggiranno dall'ospedale.

Spoiler quinta puntata Oltre la Soglia: Tosca aiuta Emma

Le anticipazioni della quinta puntata di Oltre la soglia raccontano che Tosca aiuterà Emma, una ragazza che dopo aver perso entrambi i genitori vive in una casa famiglia.

La ragazza avrà un repentino cambiamento di umore che farà preoccupare la psichiatra e i suoi colleghi: nonostante il suo comportamento silenzioso e schivo, Emma comincerà a parlare. La dottoressa Navarro si impegnerà al massimo per sostenere la ragazza, grazie alla sua sensibilità, e comprendere le motivazioni del suo atteggiamento.

Nel frattempo, Di Muro sarà alla ricerca di Tosca perché avrà bisogno di dirle una cosa molto importante. Di cosa si tratterà? La psichiatra continuerà a combattere con i suoi fantasmi e sarà molto provata dal suo malessere, ma ancora una volta sarà costretta a mettere da parte i suoi problemi personali per occuparsi del suo lavoro.

Trama Oltre la Soglia, penultima puntata, 4 dicembre: la Navarro cerca i pazienti fuggiti

La trama della penultima puntata di Oltre la Soglia rivela che ci sarà un grosso problema in ospedale e tutti ne saranno coinvolti. Due dei ragazzi ricoverati in psichiatria, Marica e Tommaso, scapperanno dalla struttura. I due giovani innamorati penseranno di fare una fuga d'amore allontanandosi da tutti e anche dagli alieni, ma in realtà saranno in serio pericolo. A causa dei suoi problemi, Marica avrà bisogno dei suoi farmaci e i medici si accorgeranno che non ne fa uso da una settimana.

Per Tosca e i suoi colleghi comincerà quindi una corsa contro il tempo per ritrovare i giovani pazienti e rimetterli al sicuro. Ci riusciranno? Non resta che aspettare la messa in onda della puntata di mercoledì, 4 dicembre.

Oltre la Soglia, la nuova fiction di Mediaset, ha riscosso un ottimo successo. La protagonista, Tosca Navarro, interpretata da Gabriella Pession, è una psichiatra che si impegna a risolvere i problemi dei suoi giovani pazienti, adottando dei metodi non convenzionali. La vita privata di Tosca nasconde una storia clinica, con dei problemi psichiatrici, che le permette di instaurare da subito una notevole empatia con i suoi pazienti.

Il suo passato è conosciuto soltanto dal suo collega Alessandro Agosti. La donna ha una storia complicata con il magistrato Pieriorgio Muri, un uomo con cui, tuttavia, non riesce e ad avere una stabilità a causa del suo passato che le impedisce di lasciarsi andare completamente.